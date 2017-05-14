Лично мне вообще реформы не нужны. Устал я за отчётный период проживания от реформ. Но я в нашей стране не один и потому вынужден прислушиваться к маргинальным,но очень уж громким всхлипам – “Перемен! Требуют наши сердца, Перемен! Требуют наши глаза…” ну и так далее.
Признаться, слышал эту песню в авторском исполнении и многократно. Впервые в ялтинской гостинице “Таврида”, где Витя после динамической проходки вдоль окон ресторанного дворика с фонтаном начал петь её на съёмках “АССЫ”. И под хрип толпы дослушивал на съёмке в Зелёном театре, которую и организовывал. А после ликвидировал последствия.
После того музыкально-поэтического требования перемен в акте составленом совместно с директором организации Натальей Валеевой, были перечислены разрушения. Как счас помню: 19 скамеек было вырвано из бетонного основания, сколько поломано реечных спинок уже позабыл, но многое множество. На следующий день после тех съёмок прибыл в Зелёный театр, дабы этот акт составить и погасить скакндал. Картина предстала удручающая – весь амфитеатра площадки им. Стаса Намина был покрыт десяти сантиметровым слоем горелых спичек и остального непрогоревшего. Стройные некогда ряды скамеек зияли упомянутыми прорехами. Как так получилось, что никто не погиб тогда – до сих пор загадка.
Так вот про реформы. Они же революции. Если их вовремя не притормозить, то беды станут постоянными. Каждая следующая убивает те немногие ростки хорошего, что принесла предыдущая.
Лично мне вообще реформы не нужны
Лично мне вообще реформы не нужны. Устал я за отчётный период проживания от реформ. Но я в нашей стране не один и потому вынужден прислушиваться к маргинальным,но очень уж громким всхлипам – “Перемен! Требуют наши сердца, Перемен! Требуют наши глаза…” ну и так далее.
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