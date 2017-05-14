Лично мне вообще реформы не нужны

Гайдар до сих пор думает, что ему двух лет не хватило, чтобы довести реформы до конца. За него до конца нас довели его соратники. ВЗЯЛАСЬ МЫШКА КОНКУРИРОВАТЬ С КОШКОЙ… Испытание конкуренцией подобно купанию в проруби. Хотя купание в [Читать...]

Специалисты знают, что существуют так называемые частотные (в них приводятся наиболее часто употребляемые слова) словари. Если бы такой словарь составлялся в наши дни, несомненно, на первом месте в нем стояло бы слово «реформы» – политические, экономические, социальные и [Читать...]