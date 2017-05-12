Радостная новость. На время проведения Чемпионата мира по футболу, неприглядные районы Самары закроют фальш-фасадами. Потому что перекошенные аварийные дома проще прикрыть, чем покрасить. Очко на улице можно замаскировать под гараж для Бентли, например. Пока не понятно, чем прикрыть [Читать...]

В ГЦКЗ “Россия” состоялась презентация национальной футбольной команды России и церемония отправки (send off) ее на чемпионат мира по футболу, который стартует в США 17 июня. Кульминацией вечера стало исполнение гимна российской команды, написанного группой “Машина времени”. Еще [Читать...]

Понимаю, что “любители футбола” меня без ножа зарежут, но если бы чемпионат мира из России убрали – это было бы огромное счастье. И дело даже не в том, что в этом случае в бюджете освободятся огромные деньги, которых [Читать...]