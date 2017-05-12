Глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что компания не будет транслировать матчи чемпионата мира 2018 года в России, даже если туда попадёт сборная Украины. Интересно, а он согласовал свою позицию с властью? В стране и так мало радости, а лишить народ права смотреть мундиаль это преступление, которое обвалит и без того низкий рейтинг правящих партий. Вроде же обещали Европу, а приехали в дремучий совок – помните как СССР по политическим причинам бойкотировал Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе? Чемпионат мира по футболу это святое и только попробуйте на него посягнуть – мало вам не покажется, ироды окаянные!