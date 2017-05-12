{ 12 мая 2017 }

Футбол

Рубрики: [Фейсбук]  

Глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что компания не будет транслировать матчи чемпионата мира 2018 года в России, даже если туда попадёт сборная Украины. Интересно, а он согласовал свою позицию с властью? В стране и так мало радости, а лишить народ права смотреть мундиаль это преступление, которое обвалит и без того низкий рейтинг правящих партий. Вроде же обещали Европу, а приехали в дремучий совок – помните как СССР по политическим причинам бойкотировал Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе? Чемпионат мира по футболу это святое и только попробуйте на него посягнуть – мало вам не покажется, ироды окаянные!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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