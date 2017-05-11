Меня всегда к ним тянуло. Я ими любовался, себя под ними чистил и куда-то плыл по молодости дальше. Светлоликими мне казались люди знающие некую тайну, нечто сакральное, то, что не написано в учебниках по гуманитарным дисциплинам – откудато известное им и неведомое мне. Впрочем, сравнить ихние знания с тем, что было писано в учебниках было затруднительно – учебников я не читал, а читал всякую муру – фантастику и Майн Рида с Фенимором Купером. Грезил приключениями и подвигами. А тогдашние светлоликие не грезили. Казалось, что-то знали, что позволяло им быть снисходительными к моим грёзам, меня презирать и смотреть на жизнь иронично. Я им завидовал.

В детстве меня накрывало ожидание жизни, на тему чего я и рефлексировал по дороге из спортзала. Думалось, что узнав сакральную тайну светлоликих, смогу жить дальше правильно. Но жилось неправильно и ту детскую тайну мне так никто и не раскрыл.

По мере подрастания мои комплексы перед светлоликими были чутка компенсированы обретённым навыком ударить. Со светлоликим я этим навыком почти никогда не злоупотреблял, имея в подкорке представление про эти их какие-то тайные знания.

Годы шли и шли. Я почти слился со светлоликими в своём представлении о себе и о них. Стал себя отождествлять. Общался с ними и не уставал спрашивать – ну вот что вы такое знаете, про что мне хотя бы краешком не было известно? Хоть чуть-чуть? Про мироустройство? да нет же, мною читано и изучено после Майн Рида и Купера столько, сколько не всякий из вас прочёл. Про теорию искусств? Ну да, пожалуй. Но и в этом я если и лоховат, то не безнадёжно. Вы что-то говорите про свободу и демократию? Да полноте, не всякий из вас бывал в таких переплётах в которые меня заносило, в которых упоминание эти тем смешно. Вы представления не имеете про страх, про риск, про природу насилия и всё это стараетесь не замечать…

И в этих долгих интервью со светлоликими выяснилось, что их сакральные знания – мои выдумки. Они про многое не знают, огромные пласты жизни им неведомы. А желание поучать и стараться выглядеть умнее меня – такой же комплекс, как у меня в детстве перед ними.

Взрослые мальчики и девочки с разной степенью литературной и человеческой одарённости иронизируют относительно милитаризации нашей нонешней жизни. Не хотят признать очевидное – всё идёт к очередной войне. А война…

Мне и сейчас их жалко и не можется их назвать врагами. Они реально не знают жизни