Только ленивый сегодня не выстебал судейские перлы из приговора этому придурку Соколовскому.
И этот ленивый – я.
А удержался потому, что мне кажется важнее сам факт приговора, не содержащего реального срока наказания.
По мне, пусть судья туповат в изложении приговора и просто туповат, но он не оказался кровожадным.
А мог бы.
Поэтому отвяжитесь от него.
Ибо любого из нас может судить не смешной и грамотный судья, который спокойно отгрузит срок по верхней планке.
Хотите такого?
Соколовский
Только ленивый сегодня не выстебал судейские перлы из приговора этому придурку Соколовскому.
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