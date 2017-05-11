Соколовский

Только ленивый сегодня не выстебал судейские перлы из приговора этому придурку Соколовскому.

И этот ленивый – я.

А удержался потому, что мне кажется важнее сам факт приговора, не содержащего реального срока наказания.

По мне, пусть судья туповат в изложении приговора и просто туповат, но он не оказался кровожадным.

А мог бы.

Поэтому отвяжитесь от него.

Ибо любого из нас может судить не смешной и грамотный судья, который спокойно отгрузит срок по верхней планке.

Хотите такого?