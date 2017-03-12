“Волжский автозавод” стоило бы назвать именем Владимира Каданникова. Генерального директора, который спас его от разграбления и закрытия, которое в 90-е казалось неизбежным и политически совершенно обязательным. Само существование ВАЗа отрицало гайдаровско-чубайсовскую концепцию о глобальном разделении труда, в котором России было уготовано место исключительно сырьевого придатка с дешевыми энергоресурсами, бесплатной транспортной инфраструктурой и практически бесплатной рабочей силой.

Каданников годами воевал с “реформаторами”, стал символом сопротивления “красных директоров”, которые были за все плохое и против всего хорошего и все таки завод спас.

А вот АЗЛК и ЗИЛ спасти было некому.