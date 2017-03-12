Друзья-одесситы, хватит возмущаться что вам не нравится “Мурка” – продюсерам сериалов плевать на ваши хотелки! Их волнует только доля и рейтинг при показе – до достоверности им нет дела! Им сгодится Одесса, снятая на окраинах Нарьяна-Мара и по сценарию, написанную чуваком, никогда не бывавшим у нас – главное для них это смотрибельность. До майдана я хотел стать сценаристом и проталкивал свои проекты сериалов про Одессу (тогда у нас было дешево и удобно снимать), проговорил сотни часов с продюсерами, но перемога в стране заставила изменить планы. Такого дрэка как “Мурка” я могу сходу на коленке накатать тыщу серий. Давайте поменяем власть и я тогда пойду в киносценаристы, а? Хочу сделать такой сериал, что люди на улицах будут подходить и благодарить меня как автора!