{ 12 марта 2017 }

Мурка

Рубрики: [Фейсбук]  

Друзья-одесситы, хватит возмущаться что вам не нравится “Мурка” – продюсерам сериалов плевать на ваши хотелки! Их волнует только доля и рейтинг при показе – до достоверности им нет дела! Им сгодится Одесса, снятая на окраинах Нарьяна-Мара и по сценарию, написанную чуваком, никогда не бывавшим у нас – главное для них это смотрибельность. До майдана я хотел стать сценаристом и проталкивал свои проекты сериалов про Одессу (тогда у нас было дешево и удобно снимать), проговорил сотни часов с продюсерами, но перемога в стране заставила изменить планы. Такого дрэка как “Мурка” я могу сходу на коленке накатать тыщу серий. Давайте поменяем власть и я тогда пойду в киносценаристы, а? Хочу сделать такой сериал, что люди на улицах будут подходить и благодарить меня как автора!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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