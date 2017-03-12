Та же катастрофа, которая случилась с бумажными медиа, ожидает и “традиционное” высшее образование.

Мотивировать современного студента ходить на леции можно исключительно карательными методами. Невозможно объяснить молодому человеку, зачем ему нужно тащиться через весь город, чтобы в течение 1,5 часов слушать унылый бубнеж преподавателя, который можно а) прочесть в виде готового текста за 15 минут б) записать на видео и выложить в интернет.

Современные ВУЗы продают модель образования, которую изобрели в Болонье еще в 1088 году. Университетская модель строится на искусственном ограничении доступа к знаниям. Раньше это было просто. Есть профессор и есть слушатели, количество которых ограничено физической вместимостью аудитории.

Еще двадцать лет назад вузовские преподаватели использовали нехитрую технологию “этого нет в учебнике”. Мол приходите, детки, на мою лекцию иначе хрен вам будет, а не зачот. Это – чистой воды тоталитарный совок, который до сих пор позволяет пусть и скудно, но все же регулярно кормиться десяткам тысяч сотрудников системы высшего образования. Однако будущее их печально и неотвратимо.

Полагаю, что через 5-7 лет в социальных сетях появятся тысячи стенающих преподавателей ВУЗов, которые будут рыдать, что их превратили в говно и они теперь работают за еду.