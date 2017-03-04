Евгений Додолев считается одним из самых видных представителей перестроечной журналистики, в которую, как правило, шла золотая молодежь. Сын писателя-фронтовика Юрия Додолева, главред резонансных изданий «Совершенно секретно» и «Новый взгляд». Вел программу «Взгляд», куда приглашал одиозных личностей, как Александр Невзоров, Нина Андреева и Олег Калугин.

Участвуя в теплоходных круизах со «звездами» в конце 80-х и начале 90-х, Додолев близко сошелся со многими нашими музыкантами — Крисом Кельми, Александром Буйновым, Андреем Григорьевым-Аполлоновым и др. А уж с Александром Градским и Андреем Макаревичем он начал приятельствовать задолго до этого. Понятно, что в руках журналиста оказался богатейший материал, которым грех было не поделиться с заинтересованным читателем. «Легенды нашего рока» нужно рассматривать именно в этом контексте.

Уже само название книги способно сбить с толку. С одной стороны, в нем есть претензия на некое летописание. И действительно издание содержит немало ценных фактов из биографии Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Дмитрия Ревякина, Владимира Матецкого, Юрия Шевчука и Вадима Степанцова. С другой — обилие баек заставляет прочитывать заглавие книги, как, например, аналог «Сказок старого Арбата». Здесь немало пикантных историй об автоответчике Криса Кельми, любвеобильности Максима Капитановского и гедонизме Андрея Макаревича.

Цельности и единого стержня в «Легендах нашего рока» искать не приходится. Додолев свободно перескакивает с одного на другое, заставляя бежать в одной упряжке Константина Кинчева и Сергея Бобунца или Валерия Сюткина и Стаса Михайлова. Скабрезные истории здесь запросто может соседствовать с сухими энциклопедическими справками, а экспрессивные цитаты из эфиров Додолева с рокерами в «Правде 24» – с пространными цитатами из друзей автора книги по Фейсбуку. Удивительно, но хаотичность подачи материала, превращающая «Легенды нашего рока» в «записки на манжетах», приводит к тому, что от книги невозможно оторваться.

Впечатление от прочитанного, увы, омрачается наличием в книги фактологических ошибок. Так, песня группы «Мегаполис» «Москвички» фигурирует здесь как «Москвич», а о солисте «НАИВа» Александре «Чаче» Иванове сказано, что у него единственный ребенок — дочь от американской жены — тогда как у него есть еще и сын от первого брака. Но самый досадный ляп состоит в том, что лидер «Ва-Банка» Александр Ф. Скляр, здесь назван Игорем, причем — несколько раз. Остается надеяться, что последуют еще и дополненные издания «Легенд нашего рока», где все оплошности будут устранены, И тогда ее с радостью будут использовать в своих научных изысканиях будущие исследователи русского рока.