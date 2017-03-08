Игра. Следуйте правилам: Смертельный «пинг-понг»

В Театре Эстрады состоялась премьера удивительного спектакля – «Игра. Следуйте правилам». Придумал эксцентричную театральную постановку известный российский кино-театральный режиссер Сергей Алдонин (телесериалы «Папины дочки»/2007-2010, «Людмила Гурченко»/2015; спектакли «Арлекино»/2007– Современник, «Мастер и Маргарита»/2014 – Театр им. М. А. Булгакова).

Комический триллер «Игра. Следуйте правилам» основан на знаменитой детективной пьесе «Сыщик/Sleuth» (1970), прославившей своего автора – Энтони Шеффера (1926 – 2001), британского писателя, сценариста, журналиста. Пьеса «Сыщик» с огромным успехом ставилась в 70-х годах XX века на Лондонской сцене, а затем, и на Бродвее, было сыграно более 3000 спектаклей великолепного сочинения для «двух мужчин».

И конечно, многие, затаив дыхание наслаждались экранизациями «Сыщика», шедевральными картинами «Игра на вылет/Sleuth» (1972) и ремейком «Сыщик/Sleuth» (2007), в которых потрясающе сыграли главных героев – Эндрю Уайка и Майло Тиндла – звезды-корифеи мирового кино Лоуренс Оливье и Майкл Кейн («Игра на вылет») и в ремейке – Майкл Кейн и Джуд Лоу, соответственно. Причем замечательному актеру Майклу Кейну посчастливилось превосходно сыграть и молодого персонажа – актера Майло Тиндла, в первой экранизации, и через тридцать пять лет, бесподобно перевоплотиться в Эндрю Уайка, популярного автора детективов.

Сюжетные линии детективной истории «Игра. Следуйте правилам» наслаиваются душераздирающими интригами вокруг ошеломляющих отношений ведущих героев, двух сильных личностей – семидесятилетнего писателя Эндрю Уайка, обожающего придумывать жуткие повествования, знаменитого и известного в кругу влиятельного общества, и молодого, не очень везучего актера Майло Тиндла. Уайк приглашает Тиндла в гости, в свое роскошное загородное поместье на светскую деловую беседу. Неожиданно выясняется, что возлюбленная Тиндла, Маргарет, оказывается женой Уайка. И начинается, сначала тонкая и непринуждённая, а затем, превращающаяся в жестокую и смертельную борьбу двух соперников – Игра – игра, в которой необходимо следовать своеобразным правилам, но, даже придерживаясь их, неизвестно, останешься ли в живых.

Сергей Алдонин пригласил на роли двух сильных личностей – главных героев – блистательных актеров Владимира Стеклова и Марата Башарова, которые великолепно, потрясающе сыграли характеры Эндрю Уайка и Майло Тиндла. В постоянном движении, в выполнении сложнейших акробатических и танцевальных трюков, в то же время, успевая вести непринуждённые диалоги и монологи, часто заканчивающиеся эксцентричными выходками одного из героев, прекрасные актеры в полной мере отобразили идеи комедийного триллера. Получился невероятный экшн-спектакль, в котором, каждое действие, каждый эпизод наполнены непрекращающимися изощренными интригами и загадками.

Захватывающую, необыкновенную игру актеров дополняют сюжетные видеоинсталляции, помогающие передать и обдумать происходящее на сцене.

Во всем ощущается своеобразность постановки режиссера, даже зная содержание оригинальной пьесы «Сыщик» на протяжении всего спектакля совершенно невозможно предугадать финал комедийного детектива «Игра. Следуйте правилам».

9 Апреля «Игра. Следуйте правилам» состоится во второй раз, потрясающий спектакль, на котором непременно стоит побывать, увидеть настоящую игру во всех смыслах великолепного мужского дуэта – Владимира Стеклова и Марата Башарова.