{ 2 марта 2017 }

«Персональный покупатель»: СМС от призрака

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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 Персональный покупатель

Предыдущее сотрудничество французского режиссёра и сценариста Оливье Ассайаса с американской актрисой Кристен Стюарт можно смело называть успешным. Первый получил очень тёплый приём в Каннах, а также отличную критику фильма, хоть и не получившего ни одной награды фестиваля. Кристен же стала первой в истории американкой-обладательницей французской премии Сезар за актёрскую игру. Однако если «Зильс-Мария» по большему счёту вращался и подстраивался под великолепную Жюльет Бинош, «Персональный покупатель», получивший приз за режиссуру на прошедшем Каннском кинофестивале, целиком и полностью держится на Стюарт. И то, что сценарий написан специально под неё – его единственное преимущество, поскольку в целом он получился очень пресным и бессодержательным. 

 

Действие развивается в Париже и частично в Лондоне. Американская эмигрантка Марин (Кристен Стюарт) работает персональным покупателем и моделью для примерок новых платьев для одной очень востребованной знаменитости, у которой на такие мелочи попросту не хватает времени. А ещё Марин является кем-то вроде медиума, работая по вызову, когда нужно очистить какой-либо дом от нежелательных и порой враждебных духов. Не так давно у неё скончался брат, с которым они заключили соглашение: если кто из них умрёт первым, то обязательно попробует связаться с живым из мира мёртвых. Поэтому Марин уверена, что рано или поздно это должно произойти. Во время поездки на поезде через Ла-Манш в Англию она получается сообщение «Я тебя знаю» от неизвестного абонента. С каждым новым сообщением Марин всё больше и больше начинает верить в то, что смски приходят не от какого-то сумасшедшего сталкера, а скорее прямиком из потустороннего мира. 

Ассайас попробовал сцедить в один флакон сразу три истории различных жанров. Драму о современной фэшен-индустрии, психологический триллер и фильм ужасов о призраках. Ни одна из историй не работает, поскольку каждая из них лишена своего отличительного стержня и нужной связи с остальными. Кино развивается очень вяло, ему катастрофически не хватает интересных и запоминающихся диалогов. Если путешествие в поезде и посещения бутиков ещё с трудом можно назвать увлекательными занятиями (хотя они даются непросто не только зрителям, но и, похоже, самой главной героине), то около суммарно получаса общения смсками с таинственным незнакомцем как единственное экранное действие – это уже серьёзная проверка вашей выдержки. 

Самой захватывающей (если это слово вообще подходит к данному фильму) сюжетной линией можно назвать историю с призраком. Режиссёр подошёл к этой теме с весьма странной, местами жутковатой стороны, по-своему обозначил процесс установления связи с потусторонним миром. Ассайас создал свою тайну, загнав привычную гоуст-стори чуть ли не в рамки детектива, хоть с уже известным и избитым сюжетным направлением: поддастся ли Марин в конечном итоге вере в возможность установления контакта с призраками или же нет. Однако развязка у «Персонального покупателя» куда прозаичнее. 

Несмотря на весьма неплохую режиссуру Оливье Ассайаса, его невнятный, бессодержательный и откровенно слабый сценарий перечёркивает все заслуги на этом поприще. Так же и великолепная Кристен Стюарт, блистательно изобразившая на экране нерешительного, неуверенного в себе персонажа под постоянным напряжением, одной из лучших в своей карьере ролей не способна превратить «Персонального покупателя» в кино, заслуживающее обязательного просмотра. 

Персональный покупатель (Personal Shopper)

Персональный покупатель Постер

Год: 2016

Жанр: триллер, драма, детектив

Страна: Франция, Германия

Режиссер: Оливье Ассайас

Сценарий: Оливье Ассайас

Продюсер: Шарль Жилибер, Сильви Барте, Артемио Бенки

Оператор: Йорик Ле Со

Художник: Франсуа-Рено Лабарт, Юрген Дёринг, Мартин Курель

Монтаж: Марион Моннье

В ролях: Кристен Стюарт, Ларс Айдингер, Сигрид Буази, Андерс Даниелсен Лье

Мировая премьера: 17 мая 2016

Премьера в РФ: 2 марта 2017, «Capella Film»

Продолжительность: 105 мин. / 01:45

Вадим Богданов


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