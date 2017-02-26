{ 26 февраля 2017 }

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Рубрики: [Фейсбук]  

Украинская пропаганда обожает употреблять термины “аннексия” и “оккупация” касаемо Крыма и РФ, но почему-то замалчивает один любопытный исторический факт. В 1918 году Украинская Народная Республика воспользовавшись творившейся в мире неразберихой и благосклонностью немецких партнёров включила в свой состав Брест и Гомель, принявшись экстренно украинизировать их. Естественно белорусские города никакого отношения к Украине не имели и это как раз аннексия и оккупация в чистом виде. Уже в 1919 году Брест отошел к Польше, а Гомель к РСФСР, но осадок остался. Потеря Крыма эта ответочка Украине спустя век за наглое присоединение Гомеля с Брестом – есть в этом справедливость, точно есть.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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