Украинская пропаганда обожает употреблять термины “аннексия” и “оккупация” касаемо Крыма и РФ, но почему-то замалчивает один любопытный исторический факт. В 1918 году Украинская Народная Республика воспользовавшись творившейся в мире неразберихой и благосклонностью немецких партнёров включила в свой состав Брест и Гомель, принявшись экстренно украинизировать их. Естественно белорусские города никакого отношения к Украине не имели и это как раз аннексия и оккупация в чистом виде. Уже в 1919 году Брест отошел к Польше, а Гомель к РСФСР, но осадок остался. Потеря Крыма эта ответочка Украине спустя век за наглое присоединение Гомеля с Брестом – есть в этом справедливость, точно есть.