В очередной раз пересмотрел “Белорусский вокзал”. Неожиданно задумался о возрасте актёров, которые снимались в картине. Создавался фильм, как известно, в 1969-м году. Моему папе-фронтовику и многим его друзьям-фронтовикам было по 46-48 лет в ту пору

и они реально выглядели молодо. В фильме же ситуация такая: Леонову и Сафронову было по 43 года, Папанову и Глазырину – по 47, Ургант – вообще 40. Но ВСЕ выглядели лет на 65. Не заметил, чтобы там был особый грим и их специально старили. Загадка.

Кстати, Тереховой было 37, но выглядит она в фильме лет на 30 максимум. Пожалуй, в этой картине она красивее всех своих других героинь.