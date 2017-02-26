{ 26 февраля 2017 }

Белорусский вокзал

Рубрики: [Фейсбук]  

В очередной раз пересмотрел “Белорусский вокзал”. Неожиданно задумался о возрасте актёров, которые снимались в картине. Создавался фильм, как известно, в 1969-м году. Моему папе-фронтовику и многим его друзьям-фронтовикам было по 46-48 лет в ту пору
и они реально выглядели молодо. В фильме же ситуация такая: Леонову и Сафронову было по 43 года, Папанову и Глазырину – по 47, Ургант – вообще 40. Но ВСЕ выглядели лет на 65. Не заметил, чтобы там был особый грим и их специально старили. Загадка.
Кстати, Тереховой было 37, но выглядит она в фильме лет на 30 максимум. Пожалуй, в этой картине она красивее всех своих других героинь.

Михаил Дегтярь


Похожие посты:


  1. ЕХАЛИ НА ВОКЗАЛ – ПОПАЛИ В ТЮРЬМУ

    2. ЕХАЛИ НА ВОКЗАЛ – ПОПАЛИ В ТЮРЬМУ

    На подъездах к Киевскому вокзалу в три часа дня тесновато. Места для стрелковых занятий, прямо скажем, нет. Ну разве что в самом крайнем случае – разборку устроить… Так, собственно, и решили проезжающие и проходящие мимо граждане, когда из [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««
»»»

﻿