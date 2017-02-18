В Москве, на Тверском бульваре, есть пешеходный переход, который соединяет собственно бульвар – с боковым тротуаром.

К переходу ведет этакое окно в ограде бульвара. Довольно широкое, человек шесть могут стоять рядом, пока горит красный свет.

А сегодня я шел мимо – и вдруг оказалось, что какие-то неизвестные урбанисты завалили дорогу к проезжей части бетонным блоком, так, чтобы теперь с бульвара мог выйти только один человек, протискиваясь в специально оставленную узкую щель.

- Это для нашей безопасности! Чтобы террористы нас не давили машинами, а то будет в Германии! – объяснила мне старушка, вместе с которой мы брали штурмом этот бетонный блок.

Надо признать, цель достигнута.

Гипотетические террористы посрамлены.

Прохожие, толкаясь и ругаясь, встают в очередь, чтобы перейти через дорогу.

Как в Германии – точно не будет.

Я думаю, это не случайно.

Это настоящее священнодействие – привезти откуда-то издалека бетонный блок и завалить им проход на Тверской бульвар, а то разгулялись тут, понимаешь. Туда-сюда, туда-сюда, провоцируют граждане террористическую угрозу.

Я думаю, этот сакральный акт имеет прямое отношение к самой природе власти в России.

Наверняка ведь, когда человек претендует на место начальника – даже самого мелкого, ничтожного начальника, – в последний момент его вызывает тайная комиссия, сидящая в тайной комнате.

- Знаешь ли ты, – строго спрашивает пока еще человека, но уже почти начальника тайная комиссия, – знаешь ли ты, зачем ты будешь поставлен на эту должность?

И человек знает.

- Чтобы все закрывать, запирать, загораживать, запрещать, по возможности везде все блокировать и приостанавливать до особого распоряжения и предъявления отдельного пакета документов, – уверенно говорит человек.

- Ну хорошо, – смягчается комиссия, – а если ты руководишь учреждением, и там есть четыре двери, что ты с ними сделаешь?

- Три я запру навсегда, и замок опечатаю, и досками крест-накрест заколочу, а четвертую – где-нибудь сбоку, самую неудобную, – буду открывать ненадолго, но так, чтобы перед ней всегда скапливался народ, – не задумываясь, отвечает человек.

- Поздравляем тебя, ты уже не человек, ты начальник, – улыбается комиссия.

Так и тут.

Я уверен, что на днях большой урбанист вызвал к себе урбаниста помельче.

Тот вошел, трепеща.

- Слышь, Николаич, что это у тебя на Тверском за безобразие происходит? – хмуро сказал урбанист урбанистишке, демонстративно не отрывая глаза от бумаг.

- Как безобразие? Не может быть! Мы же все проверяли… – начинает оправдываться урбанистишка.

- У тебя там люди через пешеходный переход ходят!

- Так и что же… запрещено уже?

- Не в этом дело, дурак! Ходят и ходят как хотят. Захотели – там встали, потом пошли. А захотели – тут встали. Что хотят, то и делают, и никто им не мешает. Это как называется?

- Безобразие, Ваше Урбанейшество!

- Это не просто безобразие. Это – террористическая угроза! Ты что, хочешь, чтобы у нас как в Германии было?

- Ни в коем случае! Сейчас все решим! Через полчаса все хорошо будет!

И решили.

Привезли бетонный блок – и теперь все хорошо.

Узко, тесно и очередь.

Так хорошо, что даже тайной комиссии, сидящей в тайной комнате и присматривающей за большими и малыми урбанистами, – решительно не к чему придраться.