Мне нет дела до “Единой России”, как “Единой России” нет дела до меня; есть сильное подозрение, что ей на меня начхать, там одни максаковы, поди, но и “ЕР”, и КПРФ, где числился уголовник, ренегат и трус Вороненков, не должны питать иллюзий: лично я желаю им гореть в аду.

Они неуместны в нашей жизни, как бывшие на свадьбе. Как мы – в их, построенной на корысти и лжи, жизни.

Обидно другое: лицемеры, гниль, нечисть занимают место, назначенное для отариков.

Но, как справедливо заметила ЮЛИЯ ЛИТВИНЕНКО, временно.

ИТ’С ОЛ ЭБАУТ МАНИ, МАЗАФАКА.

В. и новых патронов предаст, но, думаю, патроны об этом знают и наверняка опередят его, глушанув.

А потом друзей навещу я.