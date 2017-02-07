{ 7 февраля 2017 }

Первая мировая дала прозу…

Рубрики: [Фейсбук]  

Первая мировая дала прозу Селина и Хемингуэя, а вот три года войны на Украине дали тонну мусорных текстов вне зависимости от идеологической направленности. Фронтовые записки как добробатовцев, так и ополченцев отторгают первой степенью литературной инвалидности у авторов – читать это невозможно. С крупными текстами тоже кошмар. “Аэропорт” Лойко – косноязычная графоманская муть. “Всё, что должно разрешиться” Прилепина – заказуха, написанная по велению администрации российского президента. Эталон современной документальной книги о войне это “Хомские тетради” Джонатана Литтелла. Когда только начались боевые действия я думал “Ну, там и без меня обойдутся – военные и репортеры напишут пачку годных текстов” – оказалось, что я сильно ошибался. Хоть бери блокнот с ручкой и сам едь на Донбасс. Великие потрясения должны рождать великие книги!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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