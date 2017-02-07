Первая мировая дала прозу…

Группа «Ленинград» выпустила в свет видеоклип, снятый на композицию «Дала, не дала». Премьера ролика, на очередную вечную тему о женском пьянстве и его последствиях, состоялась на портале YouTube 13 января 2014 года.

Скоро финиширует проект Первого канала «Голос». Рекордные рейтинги передачи, вероятно, способствовали успеху книги «The ГОЛОС, или «Насравший в вечность» (М.:РИПОЛ классик, 2013). Регулярно в Сети появляются отзывы на это издание. Один из них (автор Валерий ИВАНОВ) цитируем сегодня: [Читать...]