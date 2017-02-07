Первая мировая дала прозу Селина и Хемингуэя, а вот три года войны на Украине дали тонну мусорных текстов вне зависимости от идеологической направленности. Фронтовые записки как добробатовцев, так и ополченцев отторгают первой степенью литературной инвалидности у авторов – читать это невозможно. С крупными текстами тоже кошмар. “Аэропорт” Лойко – косноязычная графоманская муть. “Всё, что должно разрешиться” Прилепина – заказуха, написанная по велению администрации российского президента. Эталон современной документальной книги о войне это “Хомские тетради” Джонатана Литтелла. Когда только начались боевые действия я думал “Ну, там и без меня обойдутся – военные и репортеры напишут пачку годных текстов” – оказалось, что я сильно ошибался. Хоть бери блокнот с ручкой и сам едь на Донбасс. Великие потрясения должны рождать великие книги!
{ 7 февраля 2017 }
Первая мировая дала прозу…
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