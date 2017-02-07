Как истая и истовая законница, Поклонская сказала, что проверить фильм МАТИЛЬДА она была просто обязана, ибо к ней поступили жалобы за подписями более чем 20000 граждан.

Оставим Поклонскую завидовать факту биографии Кшесинской. Девочки они такие девочки – соперниц из постели любимого за волосья вытащат и глаза им повыцарапывают..

А мы позавидуем Алексею Учителю : когда российское кино нафиг никому не нужно, за его еще не сделанной работой пристально следят десятки тысяч киноманов!

Как это ему удается?

Учитель, научи!!!

Или тоже глаза выцарапаем!