Как истая и истовая законница, Поклонская сказала, что проверить фильм МАТИЛЬДА она была просто обязана, ибо к ней поступили жалобы за подписями более чем 20000 граждан.
Оставим Поклонскую завидовать факту биографии Кшесинской. Девочки они такие девочки – соперниц из постели любимого за волосья вытащат и глаза им повыцарапывают..
А мы позавидуем Алексею Учителю : когда российское кино нафиг никому не нужно, за его еще не сделанной работой пристально следят десятки тысяч киноманов!
Как это ему удается?
Учитель, научи!!!
Или тоже глаза выцарапаем!
Матильда
Как истая и истовая законница, Поклонская сказала, что проверить фильм МАТИЛЬДА она была просто обязана, ибо к ней поступили жалобы за подписями более чем 20000 граждан.
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