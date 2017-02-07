Согласно статистике, граждане нашей страны съедают 3.5 кг майонеза в год.

Когда, кто и как научил людей пожирать эту отвратительную биосмассу? В какой момент происходит перелом в сознании нормального подростка и он вдруг начинает класть майонез в борщ и намазывать майонез на батон вместо масла?

Я подозреваю, что все началось с появления в постсоветской кухне – американского кетчупа.

В начале 90-х кетчуп стал продуктом номер один. Крупнейшим рекламодателем, обязательным элементом в ассортименте любой продуктовой палатки.

Люди, предавшие великую страну, предали и идеальную гастрономическую комбинацию “сосиска + горчица”. А дальше они начали поливать кетчупом Хайнц даже домашние пельмени.

После этого все моральные ограничения рухнули.

Майонез, который еще недавно присутствовал исключительно в салате оливье, потек жирной и неопрятной рекой по пространствам Святой Руси, проникая в каждую щель, в каждый медвежий угол.

Водка и майонез стали главными продуктами питания русского человека. Первая забивала чувство страха и безнадежности, второй – генетического голода, который в начале 90-х снова снова стал повседневной реальностью для миллионов.

Майонез – это символ современной бедности, распада семьи, традиционного уклада и, в конечном счете – предательства.