«День патриота»: Добро против зла, любовь против ненависти

В то время как все мировые державы поставили своей главной и насущной целью борьбу с терроризмом, превратившемся за последние десять лет в серьёзнейшую раковую опухоль современного общества, Питер Берг снял один из самых злободневных фильмов для сегодняшней Америки. Два взрыва, произошедшие 15 апреля 2013 года во время Бостонского марафона, до сих пор скорбных эхом отдаются по всему миру. Но что главное, «День патриота» получился не просто напоминанием о случившемся и выражением соболезнования пострадавшим, а в большей мере одой героизму обычных людей, как полицейских, так и прохожих, сплотившихся перед лицом общей и, к всеобщему сожалению, столь реальной угрозы.

Так получилось, что Берг умудрился за один год (даже за полгода) выпустить сразу два своих фильма, оба рассказывающих о трагедиях и героизме обычных людей. Не так давно по кинотеатрам всего мира прокатился «Глубоководный горизонт», повествующий о страшной аварии на одноимённой нефтяной платформе, которая стала одной из самых страшных техногенных катастроф в мировой истории. Фильм также рассказывал о событиях не столько далёких, произошедших в 2010 году в Мексиканском заливе. Авария в своё время, безусловно, всколыхнула общественность, и, несмотря на всю её серьёзность и губительность для мировой экологии, Берг слишком рано решил напомнить всем о «Глубоководном горизонте». Американцы вроде как ещё не забыли, а остальному миру загрязнение океана может показаться проблемой не столь экстренной. «День патриота» же бьёт прямо в сердце независимо от национальности зрителей и того времени, что прошло с момента описываемых событий. Кино попросту не напяливает на себя ярлык «Мы сможем, потому что мы – американцы», оно тихонько нашёптывает в сердцах каждого героя, полицейского, прохожего или пострадавшего воодушевляющее «Мы сможем, потому что мы – люди и мы едины».

Что больше всего впечатляет в картине Питера Берга, и это можно смело назвать «ударом под дых», так это искусное интегрирование архивной съёмки и различных документальных видеоподтверждений в кинематографическое повествование. Поскольку события имели место каких-то три года назад, когда большинство общественных мест уже обзавелось видеокамерами (что и сыграло важную роль в идентификации террористов), Бергу не пришлось ничего придумывать и воссоздавать на компьютере. Оба взрыва и хаос, за ними следующий, показан именно так, как это было на самом деле. И поверьте, от подобных, не всегда чётких и разборчивых видео, снятых на уличную камеру, дыхание из лёгких выбивает куда эффективнее, чем от любых высококачественных симуляций. Но и кроме своевременных документальных вкраплений, в сценах с реальными актёрами события показаны очень реалистично: паника людей, всеобщий хаос, кровь и оторванные конечности на тротуаре, искренняя растерянность в глазах Марка Уолберга, исполнившего роль сержанта полиции Томми Сандерса, глазами которого мы наблюдаем за всем происходящим. Нам детально показывают, как проходили поиск и поимка двух террористов – Джохара и Тамерлана Царнаевых, начиная с огромного ангара, в котором агент ФБР Ричард Делорье (Кевин Бейкон) разместил целый штаб, и заканчивая военными столкновениями с кавказскими братьями на одной из улиц Уотертауна под командованием местного сержанта полиции Джеффри Пьюглиса (Дж. К. Симмонс). Не скатываясь в боевик и избегая пафоса «Глубоководного горизонта», «Дню патриота» удаётся на протяжении всего хронометража оставаться напряжённым триллером, чей саспенс во многом обязан как раз таки точным документальным вставкам и отсутствию даже малейшей фальши, как на лицах актёров, так и во всём происходящем.

Ещё одним сюрпризом фильма можно назвать распределение акцентов между персонажами. Глядя на внушительный каст, где кроме упомянутых Уолберга, Симмонса и Бейкона затесались Джон Гудман и Мишель Монахэн, можно было предположить, что вся история и будет крутиться вокруг них, но не тут-то было. Берг сместил с них акценты на обычных людей, рассказывая микроистории отца с сыном, влюбленной парочки и азиатского паренька, который потом станет заложником Царнаевых. Нам показывают ужас террористического акта не через абстракцию, а через конкретных людей и конкретный ужас, который пришлось им пережить. А в случае с азиатским парнем Даном Менгом, мы увидели не просто случайно попавшегося на пути террористов парня с автомобилем, а человека с историей, который утром этого же дня представлял потенциальному покупателю свой проект, а затем познакомился с привлекательной девушкой. Всего парочкой незначительных сцен удалось оживить фактически случайного человека и заставить зрителей переживать за его жизнь.

Что касается Уолберга, то он, на мой взгляд, отлично справился с поставленной задачей. С повреждённым коленом, страдающий от боли в спине и уставший от лишних рабочих смен, его герой буквально стал олицетворением самого Бостона после взрыва. Такой же измученный город, напуганный, растерянный, не спящий вторые сутки и хромающий на одну ногу как сержант Сандерс. У Берга получилось не просто лучшее кино в его карьере, но и вдобавок очень крепкая и нужная сейчас драма про отвагу обычного народа, взятого врасплох. Как характеризует бостонский теракт герой Уолберга, это добро против зла, любовь против ненависти. И «День патриота» наглядно демонстрирует то, что нужно делать во время такое противостояния – быть сильным.