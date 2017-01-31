«Притяжение»: Ответ заморскому кину

Сходил вчера на «Притяжение». Признаться, шёл опасаясь. Прочёл тут восторженные брызги специалиста по современному кино и подумалось, что мне, наверняка, не понравится. Обошлось. Федя достойный сын своего могучего отца. Как и Сергей Фёдорович, Федя отвечает на вызовы мирового (американского) кинематографа всей силищей фамильной харизмы + державной мощью нашей страны. Таковым ответом в своё время был фильм «Война и мир», вполне сравнимо ответом и «Притяжение» сегодня. Да, технологически, профессионально безупречно. Графика, эпический размах дают фору всем «Чужим» и «Терминаторам». Придумисто, организовано – достойно, одним словом.

И немножко побрюзжу. Если к графике, к организации съёмок и к работе художников претензий мною не обнаружено, то смысловые залипухи есть. И их много. Первое, что ударило по рецепторам разума – переливание крови нашему биологическому брату-гостю. Почему-то у реципиента оказалась группа крови совместимая с донором второй группы. Понятно, что отвечать заморским законодателям киномоды надо не загружая зрителя, максимально поверхносто – закон жанра. Но, простите, логика! Персонаж по кличке Гугл в течение секунды мог запросто подсказать своим создателям сценаристам о том, что у существующих ныне групп крови имеется возраст. Первой, примерно 50 тысяч лет, и с ней прибыли из Африки наши предки, вторая значительно моложе – опять же, примерно, тысяч 20. По условной и даже не вполне научной квалификации носители Первой – охотники, а Второй – земледельцы. Наука с околонаукой вполне согласно и аргументировано выводят всё это из стародавней мудрости – «мы то, что мы едим». Понятное дело, назначать Первую, кровавую группу почти вечноживущим инопланетянам, пусть и нашим биологическим братьям, не кашерно. Они же, по фантазиям авторов предельно миролюбивы и экологичны. Но логичнее всё-таки совместимость с более древней, то есть с Первой. Хотя, строго по науке, ни о каком переливании «нашей» крови в инопланетного пусть и родича, речи не может идти. Нескладушки.

Зацепило ещё и то, как был экранизирован «майдан» в отдельно взятом Чертаново. Оно может и убедительно, с упрощениями, но в случае с этим стихийным бедствием сегодняшнего мира, со всеми эти лайками в соцсетях и уличными экзальтациями, но тема слишком уж губительна, что бы так упрощать.

Сразу признаюсь – я не знаю про современную молодёжь многого. Почти ничего. Но увидев созданные Федей характеры, им не поверил. Таких не бывает. Не скажу, что не будет, но до выхода «Притяжения», не было. Известно, что кинематограф создаёт в общественном бессознательном формы поведения, поэтому не исключаю, что вскорости героев фильма мы увидим и в жизни. Хорошо это или плох – не знаю…

Да, и мотивации поступков героев кажутся жутко надуманными. Понимаю, для сценаристов надо было выруливать в замысловатом сюжете, но кое-где видится очевидный перебор.

А в общем, конечно ответ заморскому кину защитан! С чем создателей фильма радостно поздравляю! Говорят, что будут и продолжения… стану ждать.