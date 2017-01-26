«Притяжение»: Чертаново атакует!

Неопознанный летающий объект прошёл сквозь атмосферу Земли и был зафиксирован российскими службами Министерства обороны стремительно мчащимся где-то над Баренцевым морем по направлению к столице. Недолго думая, отечественные ВВС без особых попыток установить радиосвязь с объектом очевидно неземного происхождения просто сбивает его, вполне осознавая, какой урон может понести за собой столь громадное летающее тело своим падением на густонаселенной местности. Так что же представляет собой «Притяжение» Фёдора Бондарчука? Громкий развлекательный блокбастер или, может, социальную фантастику? Однако чем бы этот фильм ни задумывался изначально, конечный его вариант скорее является олицетворением того, что, как ни печально это признавать и осознавать, но год российского кино официально завершён.

Начнём, пожалуй, с самой завязки фильма, то есть с падения космического корабля, кадры которого активно используются в рекламе данного продукта. Поскольку гражданским всё же не дано знать, как проходят военно-воздушные операции подобного рода, можно предположить, что перед тем, как палить в нечто летающее и непонятное, нужно хотя бы попытаться установить с ним связь, попыток к чему в фильме абсолютно не показано. Фишка в том, что сам этот корабль даже не падал, он снижал высоту с контролируемой скоростью без каких-либо признаков угрозы или враждебных акций. Выстрели бы они в свободно падающее тело, был бы малейший смысл – не знаю, подправить траекторию падения, например. Но стрелять в не падающий космический корабль над Москвой, тем самым сознательно обрекая на гибель несчетное количество жизней – это либо величайшая глупость, либо гениально рассчитанная государственная тактика по решению проблемы самого криминального района столицы. И ведь это катализатор всего сюжета «Притяжения». Местные жители почему-то решили, что это инопланетное вторжение, и пришельцы хотят отобрать у них их дом. Хотя предпосылок к этому буквально ноль. Прочертивший всё Чертаново корабль просто лежит на территории района, и оказался он там, напоминаю, не потому пришельцы всю жизнь мечтали посетить Чертаново, а потому что наши же ВВС его сбили. Но либо средств массовой информации в России не существует, либо чертановский народ действительно живёт по понятиям, в данном случае по такому: «братюня, не важно, как именно ты забрёл к нам на район, ты здесь и ты огребаешь».

Одним из зачинщиков народного бунта становится главная героиня Юлия в исполнении Ирины Старшенбаум, которая по лучшим голливудским традициям, в свои 24 играет школьницу. Её мотивация проста – пришельцы убили её лучшую подругу, которая находилась на крыше самого высокого дома всего района и смотрела на небо через увеличительный оптический прибор (бинокль или подзорная труба), который как бы позволяет разглядеть звёзды, но каким-то чудом не позволил девушке заметить огромнейший летающий объект несколько минут мчавшийся ей навстречу. Причём разнесло полрайона, как заявляют потом погибших более 200 человек, но траур почему-то идёт лишь только по этой самой девчонке. Парня героини Старшенбаум играет Александр Петров, его персонаж уже давно не школьник, а просто «крутой» пацан в кожанке на заниженной «девятке» (или какая там у него машина). Наверное, поэтому она в него и влюбилась, ибо об их сюжетной линии можно строить только догадки. В сцене падения всё того же корабля вообще происходит что-то странное: нам показывают, как он падает параллельно тому, как молодая пара пытается заняться сексом. Дальше следует такой монтаж, знаменующий о мгновенности действий: корабль снижается, Петров стаскивает штаны со Старшенбаум, корабль сносит крышу в их доме, Петров и Старшенбаум просыпаются (???), она начинает падать вниз, но он хватает её за руку и изо всех сил старается удержать. Этаж где-то двадцатый, полквартиры разнесло, она фактически весит над пропастью, а у Петрова кончаются силы, безвыходная ситуация. Знаете, какой выход придумал Бондарчук? В следующей же сцене с этими героями он показал, как Петров на руках носит Старшенбаум в нижнем белье по дороге. Вам не кажется, что между драматической сценой на волоске от смерти на двадцатом этаже и моментом с поиском машины на шоссе пропущен целый фильм? Да, и это только начало! Такое в «Притяжении» постоянно.

Немного ближе к сюжету. Первый контакт с внеземной формой жизни – дело невероятной важности, волнительное событие для всего человечества. Лингвисты, биологи, другие учёные всю жизнь исследовали возможности других языков и организмов, при встрече чего-то нового для науки всё время вызываются лучшие специалисты своего дела. Но только не в «Притяжении». Тут устанавливать первый контакт с иноземной формой жизни отправили, внимание, депутата Госдумы! Причём очевидно не самого квалифицированного и с непонятной тягой к клоунаде. Фёдор Сергеевич даже не позаботился расставить временные рамки событий в своём фильме. Из того, что показано в фильме, следует, что на следующий день после разрушительного падения космического корабля, все как ни в чём не бывало идут в школу. Пришельцы пришельцами, а заветы Ленина священны. Потом показывают, как целый район отцепили заборами с колючей проволокой. Но местная шпана всегда найдёт лазейку через какой-нибудь заброшенный туннель, и Петров со Старшенбаум и еще двумя друзьями по фильму, вооружившись «волыной» и битами отправляются то ли избить пришельцев, то ли отжать у них корабль, кто знает, что на уме у этих чертановцев. Естественно, на самой охраняемой территории нет абсолютно никого (за исключением вальяжно разъезжающей патрульной машины). Дальше же начинается знакомство с самим пришельцем, который, кто бы мог подумать, оказывается не тем, кем казался на первый взгляд.

В фильме всего три плюса. Экшен-сцены, композиция Closer и Олег Меньшиков. Последний играет высокопоставленного полковника и отца Юли. Он единственный, кто хотя бы обладает здравым смыслом, призывая правительство не атаковать спокойно лежащий корабль. Очевидно, что сценаристы хотели сделать драматический уклон на отношениях отца и дочери, что тот её никогда не слушал, мало проводил с ней времени ввиду своего положения. Но с другой стороны весь этот независимый и ранимый дух дочери напрочь стирается её поступками. Она при первой же возможности щеголяет званием своего отца и пытается за его счёт добиться различных поблажек. То она выбивает специальный пропуск в больницу, которая как бы на военном положении и, напоминаю, с огромным количеством жертв, должна быть переполнена, однако наши герои спокойно передвигаются с каталкой по абсолютно пустым коридорам, а рядом стоящие охранники даже усом не ведут, когда видят двух подростков, завозящих полуголого мужчину без сознания в палату. То спокойно пробирается на засекреченную военную базу, где изучают инопланетный артефакт и, отвлекая отца, позволяет какому-то подозрительному парню в рваном свитере незаметно пройти на глазах у военных в лифт и появиться в следующем кадре уже в белом халате и противогазе (где он их нашёл?). Вам не кажется, что для фильма по понятиям, «Притяжение» не слишком понятное?

Бондарчук пытается оперировать темами любви, ревности и ненависти на почве ксенофобии. Даже погребает под тонной штампов, нелогичностей и наигранной серьёзности происходящего метафоры бунтов в Бирюлёво и на Манежной площади. Персонажи банальны (ботаник на побегушках у красивой девчонки, умничающий слишком много и раздражающий слишком часто, или заросший, покрытый волдырями учитель, толкающий пророческие речи), а актёры не впечатляют (упоминания достойны только всё тот же Меньшиков и, может быть, Никита Кукушкин). Местами жутко переигрывающий (что аж даже слюнями брызжет) Петров, несмотря на то, что является вполне неплохим театральным актёром, банально стал заложником плоского персонажа, который либо лыбится от собственной крутизны, либо задыхается от ненависти. «Притяжение» совсем не обладает свойством того, чем фильм назван, такое кино отталкивает, в первую очередь своей межгалактической глупостью и сюжетными дырами размером с Чертаново. Худшее начало года для российского кинематографа и придумать нельзя.