Даутцен Крёз станцевала тверк для журнала Love

Ну вот станцевала сегодня Мария Захарова “Калинку”. Поскольку станцевала она ее не против кровавого режима, то прогрессивная общественность девушку с наслаждением обосрала. А станцуй она ту же “Калинку” супротив режима, все бы и восторгнулись дипломатией с человеческим лицом [Читать...]

VI Фестиваль «Big Love Show-2014» от радиостанции Love Radio, приуроченный ко Дню святого Валентина, пройдет в СК «Олимпийский» 14 февраля 2014 года. Его участниками станут Ёлка, Дима Билан, Ева Польна, Нюша, Сергей Лазарев, Юлия Савичева, Полина Гагарина, группы [Читать...]

Еженедельные чарты по материалам готовящегося к выходу выпуска журнала Music & Media (в скобках – позиция на прошлой неделе) EUROCHART HOT 10 SINGLES Неделя 36 (4 – 10 сентября) 1995 1. (2) Scatman John – “Scatman’s World” 2. [Читать...]

Традиция вручения призов, учрежденных авторитетными автомобильными изданиями в рамках международных автосалонов существует в мире, наверное, с момента проведения первой автомобильной выставки. Отрадно заметить, что и в России это уже стало доброй традицией. Старейшее и бесспорно самое авторитетное автомобильное [Читать...]

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина снялась для февральского номера мужского журнала Maxim, сообщает «Экспресс-газета». В откровенной фотосессии для журнала 28-летняя Лена Катина обнажилась практически полностью, продемонстрировав бюст, которому можно только позавидовать. В отличие от своей бывшей коллеги [Читать...]