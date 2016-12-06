XV Международный Фестиваль Фламенко «Viva España!» – яркое событие в культурной жизни России, самое масштабное мероприятие в мире фламенко.

На протяжении семи дней фестиваля с 5 по 11 декабря зрителей ждут соревнования лучших исполнителей музыки и танца фламенко из России и СНГ, фотовыставки, мастер-классы, конкурсы и вечеринки; впечатляющие спектакли звёзд Испании и гордость этого сезона – постановки хореографов, обладателей многочисленных премий и наград Карлоса Чаморро (Carlos Chamorro) и Давида Кориа (David Coria), с участием звёздных танцовщиц Анны Моралес и Марианны Кольядо.

В рамках программы 2016 года зрителям состоятся следующие мероприятия:

05 по 11 декабря – выставка «Кармен»: уникальные материалы разных лет (19-20 веков), опера «Кармен», частная коллекция

06 декабря – пресс-конференция Фестиваля в Институте Сервантеса.

На площадке театра Эстрады будут представлены 2 звездных спектакля:

07 декабря «Vecinos» («Соседи») – трогательная история о свободе живого сердца, объединившая жанры традиционного фламенко и современного танца. Зрители смогут насладиться талантливой хореографией и завораживающим танцем премьера Национального Балета Испании, знаменитого хореографа Карлоса Чаморро (Carlos Chamorro) и известной танцовщицы фламенко Марианны Кольядо (Mariana Collado).

08 декабря «Espiral» («Спираль») – история о прошлом и будущем, о мужчине и женщине, украшенная звездным участием солистов Андалузского Балета Фламенко Давида Кориа (David Coria) и Анны Моралес (Ana Morales).

В Доме фламенко «Фламенкерия» пройдут следующие мероприятия Фестиваля:

09, 10, 11 декабря – Мастер-классы в исполнении приглашенных звезд Фламенко из Испании (Севилья).

10 декабря – Финальный этап конкурса российских исполнителей фламенко.

11 декабря – Торжественное вручение премии «Золотая Кентаврита 2016». По окончании церемонии «A tu vera» («Рядом с тобой») – завершающий концерт с интерактивной фиестой с участием исполнителей фламенко из Севильи, Испания: Лиам Ховарт (Liam Howarth), Анхель Фаринья (Angel Fariña), Эдуардо Идальго (Eduardo Hidalgo), Паула Комитре (Paula Comitre). В рамках фестиваля 08 декабря ¨A tu vera¨ («Рядом с тобой») также пройдёт в г.Калуге.

ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Фестиваль фламенко “Viva España” был основан в 2000г и уже более десяти лет имеет статус международного. Мероприятия и концерты фестиваля проходят на лучших концертных площадках столицы (Малый театр, Концертный зал им.П.И.Чайковского, РАМТ, Театр Эстрады и пр.)

На протяжении 15 лет фестиваль собирает лучших исполнителей жанра фламенко (таких, как Мерседес Руис, Исабель Байон, Амадор Рохас, Эва Йербабуэна, Росио Молина, Фарруко и многих других), «носителей» традиций Испании, а также ценителей богатой культуры и искусства этой страны, любителей путешествовать и делать открытия.

Насыщенная программа мероприятий помогает укрепить дружеские и культурные связи между Россией и Испанией, дать российским зрителям глубокое понимание испанского искусства и повысить мастерство российских танцоров.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Международный Фестиваль Фламенко «Viva España!» проходит при содействии Посольства Королевства Испании в РФ и Института Сервантеса, а также при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации.

Проводит фестиваль Дом Фламенко “Flamenqueria”, международный культурный центр фламенко, объединяющий всех любителей испанского искусства, профессиональных танцоров, вокалистов и музыкантов во всероссийском пространстве.

Дом Фламенко «Фламенкерия» в Севилье и Москве основан в 2008 году в Москве и в 2012 – в Севилье. Дом фламенко выполняет уникальную миссию: он объединяет мир испанского танца как в столице, так и на всём пространстве России и стран СНГ.

«Фламенкерия» в Севилье открыта для танцоров и любителей искусства фламенко всех стран мира. Её любят и знают многие знаменитости и звёзды (Christina Hoyos, Lucia Bosé, Manuela Carrasco, Rocío Molina, David Coria, Ana Morales, Merche Esmeralda и др.), репетируя в ней свои спектакли.

DUENDE – некоммерческий фонд содействия распространению и популяризации культурного наследия Испании и испаноязычных стран.

ХЕДЛАЙНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ: ПРЕМИИ, НАГРАДЫ, ПРОЕКТЫ

Карлос Чаморро (Carlos Chamorro) – Max 2014 премия за лучший спектакль и хореографию, Премия Лучшему Танцору 2012 года, Первая Премия в категории Хореография 2008; проекты “Dressed to Dance”, “SED”, “La tribu” и многие другие

Анна Моралес (Anna Morales) – премия ¨El Desplante¨ XLIX Международного фестиваля Канте-де-лас-Минас, Ла Уньон ; спектакли “Encuentros”, “Picasso Paisajes”, “Cosas de Payos”, “La leyenda” и др.

Марианна Кольядо (Mariana Collado) – Первая Премия за Сольную Хореографию на XXI Хореографическом конкурсе Испанского танца и фламенко в Мадриде и др.; проекты “SED”, “Kill Carmen”, “Berimbol” и др.

Давид Кориа (David Coria) – проекты “Todocambia”, “Goyescas”, “Momentos”, спектакли Национального Балета Испании и др.