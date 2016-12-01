«Чёрное зеркало»: Третий сезон

С той скоростью, с которой британский сериал «Чёрное зеркало» завоевывал любовь телезрителей, можно было бы обогнать самого Гермеса. Появившийся впервые на экранах в декабре 2011 года, оригинальное производство Чарли Брукера тут же пришлось по душе многим ввиду своеобразной подачи историй и отличительным стилем повествования. Формат сериала очень удобен: ничем не связанные, отдельные фантастические истории по сорок-пятьдесят минут. Форма его тоже своеобразна: фантастическая тематика сочетается с грубым, резким и зачастую провокационным чувством юмора, граничащим с элементами сюрреализма и неизменным сатирическим пессимизмом. Поэтому третий сезон, который ждали с 2014 года, событие знаковое, тем более что он не только не сбросил обороты, но и прибавил в весе.

Первая из шести серий третьего сезона называется Nosedive. Режиссёром выступил небезызвестный британский режиссёр Джо Райт, а главную роль сыграла Брайс Даллас Ховард. В центре сюжета лежит гениальная концепция: мир, где «лайки» и одобрения любого другого рода в соц. сетях получили юридическое значение. То есть после каждого контакта с человеком, ты вправе с помощью своего мобильного устройства выставить ему оценку по пятибалльной шкале. От общего рейтинга человека зависят его социальные возможности, например, людям со статусом меньше 3.0 может быть запрещён доступ в различные общественные места, а людей с рейтингом 2 и меньше вообще считаются социопатами. С другой же стороны, 4, 4.5 – это уже признак привилегированных людей, которым доступны специальные бонусы, льготы и преимущества по жизни. Концепция, действительно, очень интересная, однако про сам сюжет всё уже умолчу, ибо в «Чёрном зеркале» он важнее всего. Еще одной особенностью серии можно отметить розовую цветовую гамму, которой Райт рассказывает эту историю. Визуально картина такого общества выглядит очень привлекательно, но вот захочется ли вам в таком мире жить, что людей заботит лишь своя карма – это уже другой вопрос.

Вторая серия носит название Playtest. Поставил её Дэн Трактенберг, который в этом году уже отметился замечательным дебютом в полнометражном кино – «Кловерфилд, 10». Эта серия чем-то напоминает его фильм, поскольку так же играет с психикой зрителя, содержит очень важные и неожиданные сюжетные повороты. Главный герой решает принять участие в тестировании компьютерной игры виртуальной реальности. Тестирование состоит в том, что человеку вживляется определённый чип, и он считывает страхи человека и превращает их в образы. Главному герою нужно всего лишь продержаться ночь в старом заброшенном доме, наедине с самим собой. По уровню сарказма, наверное, эта серия одна из самых жёстких, так как финал снят еще более издевательский, чем даже в третьей серии, где героев не слабо так затроллили.

Третья серия называется Shut Up and Dance. Наиболее приближенная к современным реалиям. Здесь фантастика и реальность настолько тесно переплетены, что не удивлюсь, если услышу нечто похожее на сюжет серии в завтрашних новостях. Подросток случайно установил вредоносную программу на свой компьютер, из-за которой он становится жертвой шантажа. Чтобы избежать уж очень неприятных последствий, парень вынужден подчиняться шантажистам по средствам смс. Выполняя поручения, он сталкивается с другими людьми, так же спалившимися за непристойным поведением рядом с компьютером. Режиссёром, кстати, выступил Джеймс Уоткинс, преимущественно автор фильмов ужасов и недавнего боевика «Крутые меры» с Идрисом Эльбой. Так или иначе, этот сорокаминутный эпизод стал пока что главным его достижением в карьере.

Четвёртая – San Junipero. Самая изысканная и красивая серия с отличной операторской работой. Она сочетает в себе одновременно и ретро, и нео. Атмосфера 60-х и 70-х противопоставляется утопическому будущему. Сан-Джуниперо – это город-компьютерная симуляция, в который попадают люди перед смертью. Концепция такова, что в заведениях, напоминающих дома престарелых, людей в возрасте подключают к компьютеру, который перемещает их сознание в их молодые тела, находящиеся в Сан-Джуниперо. После смерти человека, по собственному предварительному желанию или по согласию родственников, он может остаться в этом симуляторе навсегда, точнее его разум, в то время как тело будет похоронено. Да, это некий вариант вечной жизни. Серия самая спокойная среди всех 6-ти и также хранит интригу до конца.

Пятая – Men Against Fire. «Район 9» Нила Бломкампа встречает «28 дней спустя» Дэнни Бойла. Ещё одна серия с чётким остросоциальным подтекстом. Рядовой Лампас попадает в элитное подразделение, которое зачищает местность от так называемых «тараканов», людей, в генах которых есть предрасположенность к болезням, перверсиям и прочим отклонениям от нормы. Низший, недееспособный слой общества, проще говоря. Однажды на задании главный герой находит некий прибор, разработанный «тараканами», который оказывает на него воздействие. Да, прямо как в «Районе 9», но только вместо того, чтобы превратиться в «тараканов» Лампас начинает видеть их такими, какие они есть. Другими словами, это устройство блокирует имплант, внедряемый солдатам, чтобы им определённые люди казались настоящими уродами, и их было не жалко убивать. В этой серии человеческая мораль вступает в жёсткую конфронтацию с рациональностью.

И последняя – Hated in the Nation. Очередная порция ехидной сатиры Брукера в адрес нашей текущей зависимости от социальных сетей. Своеобразные ответ на вопрос, как бы судили людей, если бы общественный суд проходил в Твиттере. Большая, полуторачасовая серия рассказывает о мире, в котором из-за обширного распространения сотовой связи вымерли почти все пчёлы. И люди на их замену создали автоматические дроны-насекомые. Одного из таких дронов находят на месте убийства женщины, которую за день до случившегося ненавидел буквально весь мир (из-за её опубликованной статьи), активно выражая свои мысли в Твиттере. Таинственное убийство, общественное мнение в Твиттере и пчёлы-роботы, что у всего этого общего? Единственная серия с явным детективным уклоном.

Четвёртый сезон выйдет на Netflix уже в 2017 году и порадует ещё шестью уникальными историями, пропитанными сарказмом и циничным юмором. А именно этого современному модернизированному обществу и не хватает. Третий же сезон вышел очень разнообразным, предельно актуальным и по-прекрасному безжалостным. Добавить к этому профессиональную постановку и впечатляющий визуальный ряд, и в итоге, перед нами не только шикарное возвращение, но доказательство того, что «Чёрное зеркало» – один из лучших сериалов 2010-х.