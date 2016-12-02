«Корни»: Американская история рабства

Представьте мини-сериал, в котором идеи и тематика фильмов «12 лет рабства» МакКуина и «Прислуга» Тейлора помножены на масштаб и размах «Бен-Гура» Уайлера или даже «Унесённых ветром» Флеменга. И имя такому мини-сериалу «Корни». Хронометражем под 8 часов, состоящий из 4-х эпизодов, он транслировался сразу на нескольких телеканалах, включая History Channel. Самое удивительное, что несмотря целевую аудиторию – зрители малых экранов – по качеству «Корни» не уступают самым серьезным полнометражным историческим драмам. Бюджет у мини-сериала достаточный для этого – 50 миллионов долларов. В 1977 году книга американского писателя Алекса Хейли «Корни: Сага об американской семье» была впервые перенесена на экраны тоже в качестве восьмичасового мини-сериала. Поэтому «Корни» 2016 года являются ремейком.

Эта эпическая история охватывает фактически всю историю рабства в Америке. От привоза первых чернокожих рабов из Африки в штат Вирджиния до введения тринадцатой поправки в конституцию Соединенных Штатов Америки, которая де юре освободила всех негров. Сериал описывает события, протяжённостью более 100 лет, начинается он в 1750-х, когда в африканской стране Гамбии рождается Кунта Кинте из народа мандинка. «Корни» повествуют о четырёх поколениях семейства Кинте, от которых и произошёл автор книги Алекс Хейли.

О приключениях самого Кунты рассказывает первая серия и половинка второй. Его история самая невероятная, напоминающая странствия Бен-Гура. Будучи свободным воином, будущим вождём своего племени, его похищают и продают в рабство британцам (чувствуете привкус «12 лет рабства», только в данном случае не 12, а целых 100). На мой скромный взгляд, история Кунты Кинте – самая сильная во всём сериале, и завершение его сюжетной линии слегка резкое. Вторая серия, которая развивается во времена Войны за независимость от англичан, представляет нам дочь Кунты – Киззи, которую отец всеми своими силами тренировал и воспитывал в ней его дух война. В третьей серии рассказ поворачивается в сторону Джорджа, сына Киззи, появившегося на свет из-за её изнасилования белым хозяином плантации. Мы наблюдаем за тем, как во внуке великого Кинте всё еще бурлит настоящая кровь мандинки. События серии пересекаются с восстанием Нэта Тёрнера в 1831 году, в ходе которого большинство чернокожих рабов взбунтовались и перерезали своих белых хозяин. Четвёртая серия берёт своё начало в 1849 году, в ней мы знакомимся с Томом, потомка Кунты из четвёртого поколения. События пересекаются с Гражданской войной.

Среди известных актёров в мини-сериале можно увидеть Фореста Уитакера в роли Скрипача, уже получившего пару номинаций за своё роль, Мэттью Гуда в роли доктора Уиллера, Джонатана Риса Майерса (в роли Майкла Фассбендера из «12 лет рабства») в роли деспотичного владельца плантации Тома Леа, Анну Пэкуин и рэпера Ти Ай. Рассказчиком, то есть Алексом Хейли, выступил Лоуренс Фишборн.

«Корни» – это великолепно поставленная телевизионная драма с огромным количеством сильных актёрских работ, как от известных лиц, так и от совсем новых. Полная драматизма история, охватывающая несколько поколений и исторических событий различной важности для американского народа. Впечатляющий размах, глубокие эмоции – мгновенная классика.