«Манчестер у моря»: Вину невозможно загладить или искупить

Фильмом закрытия Мумбайского кинофестиваля стала картина Кеннета Лонергана «Манчестер у моря». Еще с премьеры на «Сандэнс» фильму пророчат успех в грядущей оскаровской гонке. И, хотя говорить о реальных шансах на победу пока рано, тем не менее со всей уверенностью можно сказать, что этот фильм был бы более чем достойным выбором американских киноакадемиков.

Протагонист Ли Чэндлер (Кейси Аффлек), слегка асоциальный слесарь из Бостона, вынужден вернуться в провинциальный Манчестер (штат Нью-Гэмпшир), где скончался от долго его мучавшей сердечной недостаточности старший брат Джо (Кайл Чэндлер). Но настоящим шоком оказалось завещание Джо, по которому Ли становится опекуном шестнадцатилетнего Патрика (Лукас Ходжес), так как мать подростка, имея серьезные проблемы с алкоголем, полностью исчезла из жизни семьи. Несмотря на желание как можно скорее покинуть свой родной городок, Ли приходится остаться и наконец столкнуться с демонами прошлого.

Как бы клишировано не звучал синопсис, «Манчестер у моря» совсем не то, чем может показаться. Конечно, Лонерган здесь прибегает к арсеналу приемов классической голливудской драмы, то есть ожидать формально-стилистических сюрпризов не приходится, а оператор Джоди Ли Лайпс в своем подходе сравнительно выдержан и консервативен. Но режиссеру удается пересобрать все эти знакомые элементы в картину на удивление свежую, живую. Заслуга в этом и потрясающей работы всего актерского ансамбля, в том числе Мишель Уильямс и С.Дж. Уилсон.

Однако в остальном режиссеру удается избежать ловушек мелодраматизма и дидактизма, а также сохранить темпо-ритмическую целостность даже при частом использовании флешбэков, зачастую присущих типичным оскаровским драмам. Опровергается и один из наиболее часто повторяемых в них постулатов – что бы не произошло, надо это пережить и двигаться дальше. Совершенно здоровая установка для голливудского масскульта здесь, если не отрицается, то по по меньшей мере ставится под вопрос с точки зрения не практической психологии и даже не столько с этической, а экзистенциальной позиции. Травму нельзя забыть или преодолеть, вину невозможно загладить или искупить, и именно поэтому для Ли возвращение в родной город неприемлимо. Но Лонергана скорее даже волнует не вопрос этой невозможности, а бесполезности этих занятий, тем более если речь идет о смерти. Смерть превосходит любую повседневность, поэтому внутри нее может лишь распасться на серию социальных ритуалов, правовых ситуаций и житейских неурядиц.

Горькая ирония, пронизывающая картину, есть в данном случае наиболее честная и естественная реакция. Как и вариации эскапизма демонстрируемые в фильме поведением Ли и Патриком – от бездны можно отшагнуть, но никак нельзя перепрыгнуть. Таким образом «Манчестер у моря» парадоксальным образом умудряется быть весьма оптимистичным, не предлагая при этом никакого возможного спасения от боли утраты, съедающей изнутри вины и открыто постулирующего, что после определенных событий уже не остается ничего. И только принятие этого «ничего», признание невосполнимой пустотности может избавить от бессмысленных, невротических попыток преодоления и создания для себя финального иллюзорного хэппи-энда.