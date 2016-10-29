{ 29 октября 2016 }

«Манчестер у моря»: Вину невозможно загладить или искупить

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
Метки: ,

Манчестер у моря

Фильмом закрытия Мумбайского кинофестиваля стала картина Кеннета Лонергана «Манчестер у моря». Еще с премьеры на «Сандэнс» фильму пророчат успех в грядущей оскаровской гонке. И, хотя говорить о реальных шансах на победу пока рано, тем не менее со всей уверенностью можно сказать, что этот фильм был бы более чем достойным выбором американских киноакадемиков.

Протагонист Ли Чэндлер (Кейси Аффлек), слегка асоциальный слесарь из Бостона, вынужден вернуться в провинциальный Манчестер (штат Нью-Гэмпшир), где скончался от долго его мучавшей сердечной недостаточности старший брат Джо (Кайл Чэндлер). Но настоящим шоком оказалось завещание Джо, по которому Ли становится опекуном шестнадцатилетнего Патрика (Лукас Ходжес), так как мать подростка, имея серьезные проблемы с алкоголем, полностью исчезла из жизни семьи. Несмотря на желание как можно скорее покинуть свой родной городок, Ли приходится остаться и наконец столкнуться с демонами прошлого.

Как бы клишировано не звучал синопсис, «Манчестер у моря» совсем не то, чем может показаться. Конечно, Лонерган здесь прибегает к арсеналу приемов классической голливудской драмы, то есть ожидать формально-стилистических сюрпризов не приходится, а оператор Джоди Ли Лайпс в своем подходе сравнительно выдержан и консервативен. Но режиссеру удается пересобрать все эти знакомые элементы в картину на удивление свежую, живую. Заслуга в этом и потрясающей работы всего актерского ансамбля, в том числе Мишель Уильямс и С.Дж. Уилсон.

Однако в остальном режиссеру удается избежать ловушек мелодраматизма и дидактизма, а также сохранить темпо-ритмическую целостность даже при частом использовании флешбэков, зачастую присущих типичным оскаровским драмам. Опровергается и один из наиболее часто повторяемых в них постулатов – что бы не произошло, надо это пережить и двигаться дальше. Совершенно здоровая установка для голливудского масскульта здесь, если не отрицается, то по по меньшей мере ставится под вопрос с точки зрения не практической психологии и даже не столько с этической, а экзистенциальной позиции. Травму нельзя забыть или преодолеть, вину невозможно загладить или искупить, и именно поэтому для Ли возвращение в родной город неприемлимо. Но Лонергана скорее даже волнует не вопрос этой невозможности, а бесполезности этих занятий, тем более если речь идет о смерти. Смерть превосходит любую повседневность, поэтому внутри нее может лишь распасться на серию социальных ритуалов, правовых ситуаций и житейских неурядиц.

Горькая ирония, пронизывающая картину, есть в данном случае наиболее честная и естественная реакция. Как и вариации эскапизма демонстрируемые в фильме поведением Ли и Патриком – от бездны можно отшагнуть, но никак нельзя перепрыгнуть. Таким образом «Манчестер у моря» парадоксальным образом умудряется быть весьма оптимистичным, не предлагая при этом никакого возможного спасения от боли утраты, съедающей изнутри вины и открыто постулирующего, что после определенных событий уже не остается ничего. И только принятие этого «ничего», признание невосполнимой пустотности может избавить от бессмысленных, невротических попыток преодоления и создания для себя финального иллюзорного хэппи-энда.

Манчестер у моря Постер

Манчестер у моря (Manchester by the Sea)

Год: 2016

Жанр: драма

Страна: США

Режиссер: Кеннет Лонерган

Сценарий: Кеннет Лонерган

Продюсер: Лорен Бек, Мэтт Дэймон, Крис Мур

Оператор: Джоди Ли Лайпс

Композитор: Лесли Барбер

В ролях: Кейси Аффлек, Мишель Уильямс, Кайл Чандлер, Лукас Хеджес, Лайам МакНейлл, С.Дж. Уилсон

Мировая премьера: 23 января 2016

Продолжительность: 135 мин. / 02:15

Константин Игнатущенко

Кинокритик, журналист, теолог. Автор монографии «Сравнительный анализ доктрины канонических Упанишад в контексте православного мировоззрения (по текстам Дойссена П.Я.)»

Похожие посты:


  1. НОЭЛ РАЗДУМАЛ ПОКУПАТЬ “МАНЧЕСТЕР СИТИ”

    2. НОЭЛ РАЗДУМАЛ ПОКУПАТЬ “МАНЧЕСТЕР СИТИ”

    Гитарист британской группы Oasis Ноэл Гэллахер, в конце прошлого месяца объявивший о решении купить футбольную команду “Манчестер Сити”, на днях сообщил, что пошутил. “Это была всего лишь ирония, – заявил музыкант. – Я сказал это, когда находился в [Читать...]


  2. НОЭЛ РАЗДУМАЛ ПОКУПАТЬ “МАНЧЕСТЕР СИТИ”

    3. НОЭЛ РАЗДУМАЛ ПОКУПАТЬ “МАНЧЕСТЕР СИТИ”

    Гитарист британской группы Oasis Ноэл Гэллахер, в конце прошлого месяца объявивший о решении купить футбольную команду “Манчестер Сити”, на днях сообщил, что пошутил. “Это была всего лишь ирония, – заявил музыкант. – Я сказал это, когда находился в [Читать...]


  3. Студия Disney не будет сотрудничать с продюсером «Пиратов Карибского моря»

    4. Студия Disney не будет сотрудничать с продюсером «Пиратов Карибского моря»

    Студия Walt Disney не собирается продлевать контракт с Джерри Брукхаймером («Пираты Карибского моря», «Одинокий Рейнджер», «Ученик чародея», «Принц Персии: Пески времени»). В перспективе Disney собирается сфокусироваться на продукции собственных брендов (Disney, Pixar, Marvel и Lucasfilm), в то время [Читать...]


  4. Кит Ричардс собирается вернуться к «Пиратам Карибского моря»

    5. Кит Ричардс собирается вернуться к «Пиратам Карибского моря»

    Гитарист Rolling Stones планирует продолжить свою кинокарьеру, сообщает Gigwise. Он собирается повторить свою роль в новой серии «Пиратов Карибского моря». Напомним, что впервые он появился в третьей серии франшизы в 2007 г. («Пираты Карибского моря: На краю света») [Читать...]


  5. «Пираты Карибского моря» вернутся в Москву в озвучке «Русской филармонии»

    6. «Пираты Карибского моря» вернутся в Москву в озвучке «Русской филармонии»

    Музыкальное киношоу «Пираты Карибского моря Live!: Проклятие Чёрной жемчужины» будет вновь представлено в ММДМ 21 и 22 октября 2016 года после почти двухлетнего перерыва. В этот вечер первая часть киносаги Disney «Пираты Карибского моря»» будет показана на большом экране в [Читать...]

$

Оставьте комментарий



«««
»»»

﻿