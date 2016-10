«Доктор Стрэндж»: Я пришёл договориться

По правде говоря, фильмы Marvel Studios обладали своей чарующей и затмевающей рассудок магией еще задолго до появления «Доктора Стрэнджа». Им постоянно удавалось необъяснимым образом сочетать в своих продуктах высококлассное развлекательное кино, нетривиальное представление зрителям новых, интересных персонажей, зачастую остроумный юмор и талантливых актёров. Перед шармом марвеловских фильмов трудно устоять, а еще труднее от них устать, ведь нас не забывают периодически знакомить с новыми персонажами данной вселенной, каждый раз приоткрывая её очередную удивительную составляющую – после минималистичного и неожиданно уютного для блокбастера «Человека-муравья» мы знакомимся с волшебным «Доктором Стрэнджем», после приёма у которого расширение сознания – лишь один из приятных побочных эффектов.

Лучшей историей становления героя в кинематографической вселенной Марвел (КВМ) по праву считается первый «Железный человек», собственно и запустивший данную вселенную. С момента его выхода прошло более восьми лет, но достойного соперника Тони Старку так и не было… до этого дня. Обойдя пока стороной актёров, Стивен Стрэндж сам по себе весьма колоритный персонаж – талантливый, но высокомерный нейрохирург, причём лучший в своей профессии. Даже будучи столь высокомерным и циничным, он не теряет своего обаяния и расположения коллег по работе. Обладая далеко не самыми привлекательными чертами характера, он постоянно завоёвывает аудиторию и всеобщее внимание своим интеллектом, профессионализмом и природной магией – харизмой. Однажды он попадает в серьезную автомобильную аварию, где ломает обе руки, что фактически ставит крест на его успешной карьере хирурга. Но и здесь упрямство Стрэнджа побеждает отчаяние, печаль и страх – он тратит всё своё состояние на сомнительные операции, возлагает надежды на китайские экспериментальные методы, но в конечном итоге узнаёт о странной восточной практике, существующей где-то в Непале и помогшей вернуть парализованному человеку его тело обратно. Стрэндж понимает, что это его последний шанс.

Здесь-то и начинается магия. Для Стрэнджа, человека науки, религия – вещь совсем уж незначительная и сомнительная, а тут ему пытаются доказать, что существуют какие-то заклинания, параллельные миры, астральная проекция, временные петли. Если Тони Старк превратился в Железного человека лишь благодаря самому себе, своим знаниям и умениям, становление Доктора Стрэнджа совсем противоположное. Ему приходится оставить за порогом храма свой рационализм, на который опирался всю жизнь, хирургические навыки, которые он оттачивал много лет, и просто доверить себя в руки некой Древней, целительницы и верховного наставника. Мы наблюдаем фактически перерождение героя, хоть он и остаётся всё таким же упрямым, саркастичным и циничным, на его лице отчётливо прослеживается смирение перед своим заблуждением. Он признаёт, что даже такие великие умы как он, могут ошибаться, могут быть абсолютно бессильны, и самое главное – могут даже не догадываться о существовании чего-то столь значимого, перекрывающего все полученные до этого знания. Лишь только из этого можно сделать вывод, что четырнадцатый проект КВМ может похвастаться образцовым изучением своего титульного персонажа, безупречно прописанного в сценарии. На мой взгляд, это должно быть записано в неопровержимые достоинства фильма в один ряд с почему-то восхваляемыми в первую очередь спецэффектами и волшебным музыкальным сопровождением.

Но перед тем как окончательно перейти к празднику для глаз и ушей, официально поприветствуем Бенедикта Камбербэтча в кинематографической вселенной. Идеально вписался, причем как визуально – мантия, бородка, седина на висках (вспоминаются еще самые ранние фанатские арты, где он уже там выглядел шикарно), так и в актёрском плане. Не хочется в очередной раз обсасывать излюбленную тему в обзорных статьях фильма, лишь скажу, что увидеть взаимные подколы Старка и Стрэнджа на экране – один из самых весомых доводов уже сейчас начинать отсчитывать дни до «Войны бесконечности». Так же не хотелось бы ворошить еще одну очень живую ассоциацию с Камбербэтчем, однако трудно не заметить, как он по-шерлоковски поправляет свой плащ, словно пальто. Кроме Бенедикта «Доктор Стрэндж» может похвастаться небывалым количеством для Marvel театральных актёров, либо выходцев из независимого кино. Затмить самого Стрэнджа тут по силам, возможно, только Тильде Суинтон, сыгравшей Древнюю. Её образ также хорошо прописан, а про исполнение, думаю, даже заикаться не нужно – это же Тильда. Мадс Миккельсен примерил партию злодея (одного из двух) с весьма примитивной мотивацией – «я познал силу, теперь хочу больше силы, а на тёмной стороне всегда больше силы». Но он хотя бы в визуальном плане смотрится очень даже неплохо. Еще один театральный актёр Чиветель Эджиофор до самого выхода фильма казался его «тёмной лошадкой» (могло бы быть неплохой расистской шуткой, но не в этот раз), ведь он играет одного из самых преданных последователей Древней – мастера Мордо. По комиксам известно, что он станет одним из главных противников Стрэнджа, но было интересно, как покажет их зарождающиеся взаимоотношения режиссёр Скотт Дерриксон. В итоге, пока трудно понять, какой из Мордо получится злодей, но тот моральный надлом, что произошёл у него в фильме, на мой взгляд, показан безупречно. Еще раз, герои проработаны достаточно тщательно. Причем, даже далеко второстепенные, такие как, хранитель библиотеки и фанат Бейонсе Вонг (Бенедикт Вонг), который в дальнейшем должен будет стать тибетским вариантом Ватсона (простите), и, не отворачивающаяся в моменты горя и слабости, всегда готовая придти на помощь, в прошлом и, наверное, в настоящем единственный любовный интерес Стрэнджа (ведь надо же любить кого-то еще кроме себя) – Кристина Палмер (Рэйчел МакАдамс). Так же в ряду медицинского персонала затесался талантливый актёр независимого кино – Майкл Стулбарг.

Фантасмагория как ядро всего визуала «Стрэнджа», на котором строились психоделические трипы героя и его приключения в зеркальном измерении, способна удивить даже самого, извините, «зажравшегося» зрителя. Спецэффекты, действительно, удивляют, поражают и «боже, чтобы это ни было – я хочу еще». Но всё это неспроста, и всему есть логическое и даже историческое объяснение. Доктор Стрэндж впервые появился в комиксах в 60-х в серии под названием Strange Tales (если точнее, это был 110 выпуск, и вышел он в июле 1963 года). Его придумал Стэн Ли, а нарисовал Стив Дитко, легендарная парочка, согласен. Ли и Дитко изначально задумали не просто набор стандартных рисунков, перетекающих в небольшие истории, они делали акцент на сюрреалистических пейзажах и ярких визуальных эффектах (эпоха Джима Моррисона и его The Doors всё-таки). Например, там был персонаж по имени Вечность, изображённый как абстрактный силуэт, контуры которого заполнены космосом. Серия о похождениях Доктора выбивалась из ряда других супергеройских комиксов благодаря своему дезориентирующему, галлюциногенному качеству. Измерения, в которые попадал Стрэндж напоминали картины Сальвадора Дали (в фильме есть отсылки и на него), работа Ли и Дитко, вдохновлённая различными историями магов и популярным в те времена движением бит-культуры, превратила «Доктора Стрэнджа» в своеобразный символ молодёжной контркультуры 60-х, с их тотальным помешательством на восточном мистицизме и психоделии. Поэтому буйство красок и слегка наркотический гипноз зрительского воображения в картине Дерриксона – это в первую очередь дань уважения оригиналу и тому поколению развлекательной культуры, что впитал в себя «Доктор Стрэндж».

Демонстрация магии, удивительно, но всегда имеет сугубо логические предпосылки. То есть здесь нет подобных сцен, когда, например, во «Мстителях» инопланетные корабли бесцельно разрушают задания, в «Стрэндже» всё закономерно: есть угроза – её надо устранить, желательно, чтобы никто этого не заметил. Для самых умопомрачительных спецэффектов нас отправляют в зеркальное измерение, где демонстрируют такие экшен-сцены, что голова начинает идти кругом (буквально, искажается пространство и гравитация). Не грех потратиться на IMAX, лучше в визуальном плане в этом году вы точно ничего не увидите. Бои в основном характеризуются не только мордобоем, а ведутся скорее на уровне мозгов. По крайней мере, Стивен частенько использует свой ум, чтобы одолеть противника, особого упоминания достойна сцена финального поединка, когда Стрэндж «пришёл договориться» с верховным демоном Тёмного измерения. Среди заклинаний нас не особо побаловали разнообразием: невидимые кинжалы, верёвки, двупалый перстень для перемещений да Глаз Агамотто, который, на секунду, является одним из камней бесконечности. Благодаря ему Стрэндж умеет управлять временем, сцена, в которой он учится этому любопытна тем, что эксперимент он проводит на яблоке, фрукте с максимальным статусом аллегоричности (Адам и Ева, Джобс, Ньютон, Белоснежка и так далее).

Напоследок хотелось бы особенно отметить работу композитора Майкла Джаккино (в большей степени) и режиссёра Скотта Дерриксона (в меньшей). Джаккино написал лучший оригинальный саундтрек к фильмам Marvel, без сомнений. Отдельного упоминания достойна композиция The Master of the Mystics, звучащая в финальных титрах, она выделяется своим психоделическим звучанием и является еще одной отсылкой к 60-м. Джаккино очень хотел как-нибудь вставить музыку Боба Дилана в фильм, но не нашёл подходящего момента, однако сумел найти место для «Пинк Флойд», обработав их Interstellar Overdrive 67-го года выпуска, безумно подходящего под стилистику данного кинокомикса. Музыка столь прекрасна (как в экшен-сценах, так в обычных), что порой закрадывается мысль при просмотре – «А достойна ли такая музыка этого фильма?». Нет, это ни в ком случае не принижает качество проекта Дерриксона, но факт в том, что, когда тебе показывают, возможно, самые удивительные спецэффекты и невероятные сцены в твоей жизни, а ты в это время думаешь, насколько же прекрасна музыка – всё же это немного странно. Но «странно» – именно то слово, которым можно охарактеризовать фильм целиком. Мистицизм, призраки, астральное измерение – всё это очень близко для Скотта Дерриксона, снимавшего до этого преимущественно фильмы ужасов («Шесть демонов Эмили Роуз», «Синистер», «Избави нас от лукавого»). На удивление продюсеры студии во главе с Кевином Файги решили не сковывать постановщика, что привело к достаточно смелому результату – в начале фильма человеку отрубают голову, призраки сражаются в астральном пространстве, Стрэндж приходит в себя с такой резкостью, драматической паузой и музыкальным аккомпанементом, что позавидуют любые хорроры. Но в целом, Дерриксон использует свои «жанровые» замашки для комедийного эффекта, как например, падающая швабра позади Кристины. Юмор, почему-то, относят к слабым сторонам «Стрэнджа», хотя он достаточно острый и даже скорее отличительный для Marvel. Но всё же напомню лишний раз, что Скотт Дерриксон – это вам не Тайка Вайтити, чей третий «Тор» уже сейчас может похвастаться отменным чувством юмором.

У Скотта Дерриксона, вооружившегося ни на что не похожими визуальными эффектами и первоклассными актёрами, «Доктор Стрэндж» получился самодостаточным, и что главнее, самобытным кинокомиксом, способным крепко стоять на своих собственных ногах. Вслед за «Стражами галактики» Marvel открывают абсолютно новое, на этот раз магическое направление в своей киновселенной, ведомое новоиспеченным любимцем публики. Странно, волшебно, немного штормит после просмотра, однако такую мантру хочется повторить еще не раз.