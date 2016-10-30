{ 30 октября 2016 }

Лили-Роуз Депп борется с анорексией

Рубрики: [Кино]  

Лили-Роуз Депп призналась, что уже несколько лет борется с анорексией. По словам девушки, она болезненно реагирует на критику в соцсетях, касающуюся ее внешнего вида.

— Это очень задевает и угнетает меня, ведь я потратила немало сил на борьбус этой болезнью. Я была гораздо младше, когда впервые столкнулась с анорексией, мне было очень трудно справиться с ней. Все, кто знаком с этой проблемой, знают, как трудно вернуться к нормальной жизни, — приводит ее слова The Huffington Post. — Вот уже долгое время по мере своего взросления я последовательно борюсь с этой проблемой и очень горжусь теми результатами, которых мне уже удалось достичь.

Кроме того, Лили-Роуз призвала не судить о ее характере и образе жизни по фотографиям из соцсетей.

— То, что люди видят мои снимки в инстаграме, позволяет им думать, что они хорошо меня знают, но это не так. Образ в социальных сетях не имеет ничего общего с реальным человеком, — заявила она.

Развернутое интервью Лили-Роуз Депп появится в новом номере французского журнала Elle. На обложку издания девушку фотографировал Карл Лагерфельд.

.


Похожие посты:


  1. Джонни Депп и Disney занялись фильмом о Дон Кихоте

    2. Джонни Депп и Disney занялись фильмом о Дон Кихоте

    Компания Disney занялась проектом, который описывается в пресс-релизе, как «современное переосмысление истории о Дон Кихоте». Продюсерами проекта выступают Джонни Депп и его компания  Infinitum Nihil. Также возможно, что Джонни Депп сыграет главную роль. Напомним, что Джонни Депп уже [Читать...]


  2. Джонни Депп может сняться в экранизации игры

    3. Джонни Депп может сняться в экранизации игры

    Джонни Депп может сняться в фантастическом боевике студии Warner Bros. по мотивами популярной компьютерной игры «World of Warcraft». К проекту был одно время прикреплен автор «Зловещих мертвецов» Сэм Рэйми, однако, как стало известно вчера, картину снимет режиссер «Луны [Читать...]


  3. Аксель Роуз пообещал фанатам, что учтет ошибки

    4. Аксель Роуз пообещал фанатам, что учтет ошибки

    Фронтмен Guns N’ Roses Аксель Роуз пообещал, что следующий альбом группы будет лучше Chinese Democracy. Группа, по словам Акселя Роуза, собирается учесть все ошибки альбома 2008 г. Напомним, что до выпуска Chinese Democracy группа молчала 15 лет. В [Читать...]


  4. Роуз Бирн сыграет в «Энни»

    5. Роуз Бирн сыграет в «Энни»

    Звезда «Девичника в Вегасе» и «Людей Икс» Роуз Бирн пополнила актерский состав ремейка фильма «Энни», сообщает портал The Hollywood Reporter. В перезапуске ленты 1982 г. Роуз Бирн пригласили на роль Грэйс, ответственной ассистентки главного героя Бенджамина Стакса, роль [Читать...]


  5. Ева Бушмина отрицает, что больна анорексией

    6. Ева Бушмина отрицает, что больна анорексией

    Экс-солистка группы «ВИА Гра» Ева Бушмина отрицает, что больна анорексией. Слухи о том, что у певицы проблемы со здоровьем и пищевым поведением, вызвала фотография,  которую Ева Бушмина разместила в своем блоге. В кадре – исхудавшая до предела артистка, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««
»»»

﻿