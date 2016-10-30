Лили-Роуз Депп борется с анорексией

Лили-Роуз Депп призналась, что уже несколько лет борется с анорексией. По словам девушки, она болезненно реагирует на критику в соцсетях, касающуюся ее внешнего вида.

— Это очень задевает и угнетает меня, ведь я потратила немало сил на борьбус этой болезнью. Я была гораздо младше, когда впервые столкнулась с анорексией, мне было очень трудно справиться с ней. Все, кто знаком с этой проблемой, знают, как трудно вернуться к нормальной жизни, — приводит ее слова The Huffington Post. — Вот уже долгое время по мере своего взросления я последовательно борюсь с этой проблемой и очень горжусь теми результатами, которых мне уже удалось достичь.

Кроме того, Лили-Роуз призвала не судить о ее характере и образе жизни по фотографиям из соцсетей.

— То, что люди видят мои снимки в инстаграме, позволяет им думать, что они хорошо меня знают, но это не так. Образ в социальных сетях не имеет ничего общего с реальным человеком, — заявила она.

Развернутое интервью Лили-Роуз Депп появится в новом номере французского журнала Elle. На обложку издания девушку фотографировал Карл Лагерфельд.