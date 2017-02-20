«Манчестер у моря»: Кисло-сладкий привкус печали

Сценарий «Манчестера у моря» будоражил умы продюсеров ещё с 2014 года, особенно он привёл в восторг Мэтта Дэймона, желавшего во что бы то ни стало не просто экранизировать его собственноручно, но и сняться в главной роли. Однако плотно забитый график не позволил состояться режиссёрскому дебюту актёра, Дэймон ограничился продюсированием, передав пост постановщика автору сценария – Кеннету Лонергану, с которым они профессионально сотрудничали на предыдущем фильме режиссёра-сценариста «Маргарет». От титульной роли также пришлось отказаться, уступив эту честь своему хорошему другу – Кейси Аффлеку, которого принято называть «находящимся в тени» своего брата. Но, как можно вынести и из самого фильма, любое несчастье подразумевает под собой мысль, что каждое драматическое событие в жизни приводит к положительным переменам. В итоге, Дэймон лопатой гребёт награды за «лучший фильм», Лонерган получает звание одного из самых выдающихся режиссёров-сценаристов современности, а Аффлек затмевает своей игрой большинство оскароносных перфомансов последних лет и заставляет по-новому переосмыслить понятие «лучшая мужская роль».

Уборщик Ли (Кейси Аффлек) живёт своей скромной и одинокой жизнью в Бостоне, выполняя разного рода работу – от уборки снега до починки водопровода. В один день ему по телефону сообщают о госпитализации брата Джо (Кайл Чендлер). Бросив всё, Ли всё же не успевает застать брата живым. Однако это не все беды, выпавшие на плечи Ли – кроме организации похорон, по завещанию брата, ему придётся стать законным опекуном своего племянника-подростка Патрика (Лукас Хеджес). Чтобы разобраться во всём этом, герою придётся задержаться в своём родном Манчестере, который он когда-то покинул из-за страшной трагедии в своей жизни. Прошлое и настоящее берёт Ли в тиски, ставя перед ним непростые задачи, решения которых на этот раз не всегда удастся найти в одиночку.

У Лонергана, хоть это его всего лишь третий фильм, можно выделить уникальную способность к написанию предельно натуральных и естественных жизненных диалогов, метафорически выражаясь, у него ухо намётано на подобного рода разговоры (к слову, он также работал над сценарием «Банд Нью-Йорка» Скорсезе). Истоки «Манчестера у моря» можно проследить в дебютном фильме Лонеграна – «Можешь рассчитывать на меня», где одной из главных сюжетных линий были отношения между персонажем Марка Руффало и восьмилетним племянником. Типажи героев Руффало и Аффлека схожи: оба ленивые, одинокие, отдалённые от семьи и на определённом отрезке жизни вынужденные выступать своеобразными заменителями отца. Кейси вынужден уживаться не с восьмилетним мальчиком, а с самым настоящим подростком. Актёрская игра Аффлека настолько феноменальна, что её энергии хватает буквально на всех, кто находится с ним в кадре. Тот же Лукас Хеджес, сыгравший вполне достойно для своего возраста и опыта, откровенно уступает другим актёрам второго плана, проявившим себя в 2016, например, Бену Фостеру или Аарону Тейлору-Джонсону. Однако настолько потрясающий Аффлек и настолько безупречно скроенный фильм получился у Лонергана, что этих факторов оказалось достаточно, чтобы протащить Хеджеса на Оскар. Мишель Уильямс исполнила роль бывшей жены Ли, тоже очень хороший, чувственный перфоманс, однако, на мой взгляд, уступает и Виоле Дэвис, и Наоми Харрис, и даже Грете Гервиг, оставленной без номинации. Да и та самая «оскаровская» сцена Уильямс, которая принесла актрисе немало наград в этом сезоне, разыграна непосредственно с Аффлеком. Кейси будто бы выступил неким катализатором всего, чем так хорош «Манчестер у моря», даже, казалось бы, безупречный сценарий Лонергана, возможно, был бы просто очень хорошей, трогательной и детализированной историей, не привнеси в него свою душу Аффлек. Поэтому нужно признать, что, несмотря на великолепную режиссуру, сценарий и актёров второго плана, «Манчестер у моря» – целиком и полностью кино Кейси Аффлека.

Одна из главных же заслуг Кеннета Лонеграна заключается в том, что его кино об утрате и вине на протяжении двухчасового хронометража удерживает баланс между мрачновато-грустным настроением и внезапными вспышками смеха. Фильм действительно местами очень смешной, зачастую пропитанный чёрным юмором и преподносящий некоторые серьёзные сцены с крайне забавной стороны (вспомнить хотя бы момент с замороженной курицей). Фильм, в ядре которого душераздирающая трагедия, в первую очередь ориентирован не на искренне сопереживание его героям с дальнейшим погружением в непросветный мрак печали, а на обратном – чтобы каждый зритель острее почувствовал важность жизни и ни в коем случае не замыкался в себе. «Манчестер у моря» ещё и выдержан в очень светлой цветовой гамме, как бы противопоставляясь слегка мрачному содержанию. Хотя и здесь двусмысленность: фильм выдержан в морском цвете, то есть в голубом, но как мы знаем, с английского blue также переводится как «грустный». И всё это подходит к характеристике «Манчестера»: светлый, мрачный, голубой, грустный, а также стоит добавить эпитеты «забавный» и «сильно-эмоциональный», ведь реакция от просмотра частенько меняется от улыбки до слёз.

Лонерган показывает развитие истории на двух временных отрезках – тогда и сейчас. Нас подводят к трагедии из прошлого Ли и разрешению текущих событий, что автоматически с композиционной точки зрения позволяет равномерно распределить сразу две эмоциональные кульминации фильма. Стоит отметить, что их куда больше, чем две. Причём, если некоторые из них попросту вызовут сильную эмоциональную реакцию, одной из сцен по силе выцарапать вам сердце из груди, и снова во многом благодаря фантастическому Кейси Аффлеку. Подобную драму необходимо анализировать в первую очередь, чтобы не просто понять её персонажей, а скорее самих себя в моментах, когда нам приходится лицом к лицу сталкиваться с нелёгкими событиями в жизни, зачастую определяющими, кто мы есть на самом деле. «Манчестер у моря» – сильная драма, избегающая эмоциональный шантаж и истоптанные тропы к зрительскому сердцу, предлагающая взамен отточенную режиссуру и тонкий, детально продуманный сценарий Лонергана, а также феноменальную во всех пониманиях актёрскую игру Кейси Аффлека.