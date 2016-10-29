Еду на репетицию, слушаю радио. Ведущий читает письмо школьницы с просьбой дать совет, как понравиться школьному красавчику. Пишет о том, что у него седьмой айфон, что он модно одет и делает прическу, как Джастин Бибер. Все это преимущества, и надо соответствовать…

Мне в школе нравилась девочка Оля. Она носила школьную форму, собственно, как и все остальные девочки в классе. Коричневое платье и фартук. По праздникам белый, по будням черный. Несколько раз я видел ее в обычной одежде, во время похода и просто, при встрече на улице. Хоть убейте меня, я не помню, что это была за одежда. Мне было все равно. Потому что мне было важно, что рядом сейчас девочка Оля. И всё. Помню её черную косу и казахское фамилию, папа у нее был казах. Больше ничего. Хотя и эти подробности были не важны абсолютно.

Надо ли говорить, что об айфонах никто не знал даже примерно?

Знаете, дети сегодня счастливей нас. У них столько много деталей, на которые можно обратить внимание. Они более раскованы м менее закомплексованы. Они могут написать письмо на радио с признанием в любви какому-то мальчику или девочке. Они могут спокойно об этом говорить.

А я так и не признался Оле ни в чем. И никому не признался. Вот только сейчас об этом рассказал. Наверное потому, что у меня есть смартфон.

Кстати, Оля, если ты меня читаешь сейчас, помнишь, кто-то закинул мешок с твоей сменкой на люстру, и завхоз Пыряев снимал его со стремянкой? Так вот, это был я. Прости. А не надо было тогда с Васиным в кино ходить.