{ 29 октября 2016 }

Хинкали

Рубрики: [Фейсбук]  

Иду вчера по Новослободской и поражаюсь: ни булочной, ни рюмочной, ни чебуречной, ни кофейни. Но при этом везде: хинкал, хинкали, хинкальная. Вот и подумал я: если москвичи так тащатся от всего грузинского, то может вышлем им в качестве подарка Михаила Николозовича вместе с Лордом? Михо быстро демонтирует все собянинские арки, поставит гипсокартонную хатынку для регистрации браков на Лубянке где раньше Дзержинский был, пропишется в “Останкино” и станет только и делать, что ходить с эфира на эфир. Любите хинкали – полюбите и шебутного губернатора-генацвале!

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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