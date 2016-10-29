Иду вчера по Новослободской и поражаюсь: ни булочной, ни рюмочной, ни чебуречной, ни кофейни. Но при этом везде: хинкал, хинкали, хинкальная. Вот и подумал я: если москвичи так тащатся от всего грузинского, то может вышлем им в качестве подарка Михаила Николозовича вместе с Лордом? Михо быстро демонтирует все собянинские арки, поставит гипсокартонную хатынку для регистрации браков на Лубянке где раньше Дзержинский был, пропишется в “Останкино” и станет только и делать, что ходить с эфира на эфир. Любите хинкали – полюбите и шебутного губернатора-генацвале!