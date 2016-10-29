Константин Райкин еще омерзительнее, чем я думала о нем. Мало того, что он водрузил свое имя на пошлейший торговый молл Райкин-плаза, он ее и поставил педерастический спектакль на сцене когда-то приличного театра. Какое омерзительное приседалово перед политическими геями, перед спидоносцами мирового масштаба. Захотелось бывшему мужчине педерастических денег! Состарился, бедняга! Да гори он огнем, этот “Сатирикон”!. Мерзкая лавка во главе с мерзким лавочником, который п-дит о свободе исхуйства.

Все, кончился райкин-сайкин.

“Московский театр “Сатирикон” показал премьеру спектакля по пьесе Владимира Зайцева “Все оттенки голубого” в постановке художественного руководителя театра Константина Райкина. РОМАН ДОЛЖАНСКИЙ уверен, что это одно из главных событий завершающегося и весьма драматического театрально-социального сезона.

Слово “голубой” в названии пьесы использовано не для обозначения небесного цвета, а именно в том значении, которое вызывает ухмылку и презрение у большинства российского населения. А у многих, как известно, не ухмылку, а ненависть и открытую агрессию. В первых же репликах пьесы ее главный герой, подросток, признается своим родителям, что ему нравятся не девочки, а мальчики. И дальше — рассказ о том, как пробовал влюбиться в одноклассницу, как был “разоблачен” и приобщен к радостям секса соседом по гостинице на школьной олимпиаде, как страдала мать, как хлопотала бабушка, как бушевал отец, военный, как пытались вернуть на “нормальный путь”, отправляя к знахарям и подсылая нанятую проститутку, как в конце концов сгубили, заперев в психушке.

Не надо долго объяснять, почему Константин Райкин совершил прекрасный поступок, уже тем, что, прочитав эту живо, увлекательно (если это слово применимо к такому сюжету) написанную пьесу, решил ее поставить. А выпустив посреди почти всеобщего агрессивного безумия премьеру, да еще на большой сцене “Сатирикона”, совершил поступок без преувеличения героический. Кстати, депутатам и прокурорам делать на спектакле Райкина нечего — “Все оттенки голубого” на афише маркированы максимально вообразимым возрастным ограничением, мужчины на сцене не раздеваются и не целуются, не говоря уже о большем, и никто не рассказывает со сцены зрителям о том, что быть геем — легко и приятно.

Пьеса Владимира Зайцева впервые была прочитана и замечена на одном из конкурсов современной драматургии. Конечно, это не первое и не единственное сочинение для сцены о нетерпимости общества к гомосексуалистам, но такие пьесы обычно остаются достоянием фестивалей, экспертного сообщества, небольших, альтернативных театров, куда приходят люди, которые и без культпоходов выступают против гомофобии и насилия. Другое дело — демократический театр “Сатирикон” с едва ли не 1000-местным залом. Кстати, начало спектакля словно указывает на привычный формат исполнения “ненадежной” драматургии: все актеры сидят на стульях лицом к зрительному залу, с листками текста в руке — как на эскизных представлениях новой драмы. Но уже по тому, как исполнители поглядывают друг на друга, как реагируют на чужие реплики, понятно, что суховатый стиль читки вскоре будет отставлен.

. “Все оттенки голубого” иронически озвучены музыкой главного “адвоката” прав сексуальных меньшинств П. И. Чайковского и даже помещены в строгую, силуэтную декорацию Дмитрия Разумова, которая напоминает оформление балета “Лебединое озеро” в самой классической его версии.

«Все оттенки голубого» — экскурсия в гомосексуальность: вот герой, мальчик из полной семьи, у него есть мама и папа. И бабушка. Она будет лечить его искусством, водить в музеи глядеть на барокко и рококо. Но сила искусства окажется бессильной. Попробуют услуги экстрасенса-«бесогона», но — тоже тухляк. Мама будет действовать уговорами и слезами, отец — криками и, в конце концов, клиникой. Здесь парня, будто наркомана, напичкают ферментными модуляторами. И только когда он превратится в овощ, родители наконец поймут, что наделали, и повезут его домой.

Елена ТОКАРЕВА.