Верный путь

Было недавно одно кремлевское интервью – ничего особенного, но журналист вдруг сказал нечто замечательное.

Он сказал:

- Я думаю, единственный вопрос заключается в том, хотите ли вы идти по неверному пути, быть на неправильной стороне истории?

Это очень хороший вопрос.

И еще ответ заодно.

Потому что только либеральная точка зрения – неважно, на что именно, на что угодно, – создает человеку место на правильной стороне истории.

Создает ему ту репутацию, тот статус, то чувство высокорангового признания со стороны “всех, кого надо”, которое не перекрыть никакими деньгами, никакими эфирами на Первом канале, должностями в “Единой России” и призраками ядерных ракет.

И когда мы видим, как амбициозные, тщеславные, карьерные в разных смыслах персоны – Быков, Кантор, Ройзман, Гельман, Белковский, Навальный, Ходорковский, а вслед за ними и те же самые кремлевские тусовщики, ветераны Первого канала и “Единой России”, – говорят что-то ну очень неприятное, делают те прогрессивные жесты, без которых можно было бы и обойтись, не надо на них злиться, а надо понимать: они идут по верному пути, занимают места на правильной стороне истории.

Думали бы они не так, говорили не то, – были бы нигде и никем.

Ну а что же другая, русская точка зрения?

А для нее надо быть готовым к тому, что ты будешь нигде и никем.

Это не так уж плохо, на самом деле.

Это как поздняя осень на даче. Листья устало валятся на землю, люди торопятся из “Пятерочки” домой, шумит шоссе, медленно, со значением летают вороны, – а ты чуть-чуть выпил и идешь себе, покачиваясь, по неверному пути, среди луж и первого льда.

На неправильной стороне истории холодно, но как-то уютно.

Репутация, статус, признание – это все важно.

Но лучше все-таки остаться тут.