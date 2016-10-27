Самолётная еда

Примета наступившего постиндустриального рабства – поедание пластмассовой еды в самолете.

То ли это память о хроническом голодоморе,то ли врожденный рефлекс на “халяву”, не знаю. Но практически 90% пассажиров жрут мерзейшую биомассу. которую им предлагают стюардессы под видом еды.

Достойнейший человек, который еще вчера брезгливо обходил какую-нибудь хинкальную на автомойке и отказывает своим детям в невинном чизбургере из Макдональдса, с воодушевлением жрет якобы курицу или чавкает якобы рыбой. И это не удел нищебродов из экономкласса, атланты из “бизнеса”, так же как и плебс, расправляют плечи и энергично пожирают мерзкий корм из индивидуальных корыт, запивая отвратительным вином, которое не годится даже на маринад.

А как должен поступать мудрый и свободный русский человек? Он должен достать из пакета жареную дома курицу и копченое сало, он обязан трещать о спинку впереди стоящего кресла свареными вкрутую яйцами и распространять вокруг себя невыносимый аромат настоящих соленых огурцов.

А рабы матрицы пусть жрут свой “чикен о фиш”.