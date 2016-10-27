Мужик страдал

Короче один .

У него была такая психологическая травма: когда он был подростком хулиганы схватили его, положили его руку на рельсы и проходящим поездом ему кисть руки отрезало.

Но это еще не все. Хулиганы забрали отрезанную кисть и цинично помахали ему ей на прощание. Asta la vista.

И с тех пор, чувак ездит по Америке, убивает людей и отрезает им руки. Ищет свою отрезанную руку. Маньяк короче. Чикатила…

И вот этот маньяк хочет убить одного негра, но негр остается жив. Все бегают по сцене, орут, дико страдают, у чувака раскрывается чемодан и из него высыпается гора мумифицированных отрезанных человеческих рук. Герои ими бросаются друг в друга и зрителей, плюются слюнями, в общем потом наступает катарсис и всех жалко. И маньяка, потому что, он не виноват и негра Сиятвинду, которого он хотел убить и тоже отрезать руку. Еще там мама маньяка упала с дерева и умерла, не дождавшись скорой. Ее тоже жалко.

Это я вам пересказал спектакль театра “Сатирикон” Константина Райкина.

Мне кстати понравилось.

А которые за цензуру или против цензуры, пусть сначала посмотрят хоть что-нибудь кроме “Игры Престолов”. Дб…