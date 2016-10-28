Оттенки голубого

С утра Эхо начало облизывать Константина Райкина, называя его “чудным, гениальным, сверхвсякихвыдающихся”. Да ведь он кончился. Все. Был и вышел. Был талантливым лицедеем, стал бездарным торговцем. Был игривым режиссером прикольного театра – стал вонючим постановщиком педерастических пьес. Ну, все. Когда режиссер берет гранты у педерастического лобби и ставит пьесу о “врожденном гее” – это конец искусству. Даже уже американская психиатрия выпутавшись из-под жесткого пресса мирового гей-лобби, твердо заявила, что “врожденных геев не бывает”, что граница сексуальных предпочтений подвижна. И если Райкин в силу старости, наступающей импотенции перешел в стан педерастов, то не стоит использовать свое служебное положение и зазывать посредством искусства туда же колеблющихся мальчиков. Райкин как бы говорит: “иди сюда, милый, будем тебя пользовать…”

Не хочу продолжать эти физиологические “очерки”. Но постановка “Оттенков голубого” = это позор. Лучше бы поставил пьесу о страданиях заразившегося СПИДом подростка. Или об одиночестве престарелого пидора…

Да Райкин в этом рвении угодить пидорам и сорвать куш не первый. В стране есть специальный педераст для подобных постановок. Это театральный режиссер Роман Виктюк. И все с этим смирились. Хотя смотреть некоторые его пьесы нелегко. Когда на сцену выходит огромный волосатый мужик в открытом сарафанчике, и вся тусовка начинает стонать:”Ах, эта багровая Луна, как она прекрасна?” – меня неудержимо тошнит на родину.

Елена ТОКАРЕВА.