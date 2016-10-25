Артист Райкин произнес тут смелую речь о том, как начальство творческим людям работать мешает.

Сложный вопрос, на самом деле.

С одной стороны, и правда мешает, конечно.

Легко себе представить, как тошно иметь дело со вкусами и взглядами бесконечных чиновников и пилящих с ними вместе бюджеты продюсеров, пустых и лощеных, – с их “патриотизмом” и “духовностью”, которые они выучили на скорую руку, поглядывая на свои большие швейцарские часы.

Хочется сказать им: уйдите скорее отсюда, вы, глупые люди.

Деньги положите вон там, на тумбочку, и уйдите.

Но в связи с тумбочкой – возникает и неизбежное “но”.

Дело в том, что жизнь вообще так устроена, что ей всегда управляет “система”.

То есть некое множество влиятельных лиц, занимающих должности, контролирующих ресурсы и раздающих эти ресурсы тем, кто лоялен их мнениям и представлениям о прекрасном.

Цензурные рамки этой системы, бывает, двигаются туда-сюда (так, у нынешнего начальства заборы подальше, а поводки подлиннее, чем у советского), конкретные заказы начальника художнику могут меняться на все 180 градусов, но сам факт зависимости – есть всегда.

Больше того, в менее явном виде он есть и в западном мире.

Там, разумеется, никакое “управление культуры” не раздает десятки тысяч квадратных метров недвижимости на Манхэттене и миллионы государственных денег под “театр Дастина Хоффмана” и “фильм заслуженного деятеля культуры Америки Р. Де Ниро”, но частное происхождение продюсерских средств ничего не меняет, линия партии и правительства там тоже есть.

Поди повыступай там против ЛГБТ, феминизма, мигрантов, ислама и афроамериканцев, будучи даже большим талантом, – много ли после этого дадут продюсеры?

Шиш с маслом они дадут.

Так что зависимость художника от начальника – это дело противное, но, похоже, вечное.

А чтобы этого не было – надо играть на маленьких сценах, не брать от власти (любой) квадратные метры целыми этажами, искать редких неангажированных меценатов – или ангажированных таким образом, что тебе самому нравится.

В общем, жить на свои.

Но как-то это.. незажигательно, что ли,

Интереснее по-другому.

Сначала взять метры и бюджеты – а потом разоблачать, разоблачать.