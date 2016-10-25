Выступление Райкина

К выступлению К.А.Райкина про то, что власть платит искусству за то, что оно держит перед ним зеркало, в котором отражается ее уродство.

Ну, в СССР этого не было, нет.

Но и в царской России не было. Не платила власть за бичевание своих пороков.

В России никогда такого не было до 1991-го года.

Я вообще не уверен, что какая-либо власть готова платить за вскрытие своих пороков.

Пороки власти вскрываются за частные деньги – это да. Если спонсор или меценат готов идти на контры с властью.

Может, я не прав. И вы сейчас приведете мне примеры?