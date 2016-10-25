{ 25 октября 2016 }

Выступление Райкина

Рубрики: [Фейсбук]  

К выступлению К.А.Райкина про то, что власть платит искусству за то, что оно держит перед ним зеркало, в котором отражается ее уродство.
Ну, в СССР этого не было, нет.
Но и в царской России не было. Не платила власть за бичевание своих пороков.
В России никогда такого не было до 1991-го года.
Я вообще не уверен, что какая-либо власть готова платить за вскрытие своих пороков.
Пороки власти вскрываются за частные деньги – это да. Если спонсор или меценат готов идти на контры с властью.
Может, я не прав. И вы сейчас приведете мне примеры?

Андрей Добров


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