В городе моего детства, прямо за центральной площадью, стояло здание спортивного общества “Спартак”. Я одно время занимался там велосипедным спортом в надежде, что мне выдадут настоящий спортивный велосипед “Старт-Шоссе”.

Не выдали. Поэтому я из велосипедной секции перешел в тяжелую атлетику и даже занял первое место в городских соревнованиях.

Но речь не о моих спортивных успехах. Здание, где находилось спортивное общество “Спартак” было несколько странным. В одной из внешних стен были замурованы плиты с тщательно заштукатуренными буквами. Мальчишки из любопытства перочинными ножами очищали штукатурку, и на свет проявлялись надпись с дореволюционными “ять”, гласящими о том, что под этими плитами замурованы останки каких-то религиозных деятелей.

Оказалось, что спортивное общество располагалось в здании бывшей церкви Петра и Павла.

Времена были такие, что верующих было мало, а если и были, то люди тщательно скрывали свои религиозные пристрастия. Советская власть этого, мягко говоря, не любила.

Недалеко от церкви стоял панельный дом, в нем, среди других жителей, проживал старенький и седенький бородатый дедушка. Потом я узнал, что это бывший настоятель этой церкви. После того, как с нее спилили крест, настоятель, уж и не помню как его звали, был репрессирован. Правда не на долго. На месте панельного дома раньше находились частные домики, среди которых был и домик настоятеля. Потом их снесли, построили новый дом, выделив квартиру в том числе и бывшему священнику.

Чем он жил, не знаю, я тогда был ребенком и подробности меня не очень интересовали.

Почему я это рассказал? Среди служителей церкви было много репрессированных, замученных и сгинувших в лагерях. И, безусловно, это бесчеловечно и ужасно. И причина смехотворна- они всего лишь хотели верить в бога, а не в советскую власть, думать и говорить не то, что предписывала коммунистическая партия.

Так почему сегодня РПЦ (и другие религиозные организации, кстати) зачастую ведут себя так, как их бывшие мучители? Уголовную статью за какое-то оскорбление уже ввели, даже сажать начали.

Как только власть объединяется с церковью, церковь начинает служить не народу, не спасению душ, а обслуживает интересы власти.

А бывшего настоятеля церкви Петра и Павла мне было жалко. Да и сейчас жалко, земля ему пухом.