Проблема не в том, что артист Алексей Панин занялся сексом с собакой, да еще и публично засветил соответствующее видео, проблема в том, что вместо того, чтобы надеть на этого артиста смирительную рубашку и отправить на лоботомию, о нём начинают снимать педерачки наше замечательное телевидение-говносос. И знаете, даже не в телевидении дело. а в том, что люди это смотрят, да еще и в прайм-тайм, да еще и с удовольствием.

Они с великим вожделением обсуждают это, возмущаются, но обсуждают.

Когда я учился в вузе, у нас на курсе была одна девушка-комсорг. Этакий человек в футляре, которая при слова “жопа” падала в глубокую кому. Однажды она зашла в комнату общежития, где проходил массовый просмотр порнофильма. Вы бы слушали, как она возмущалась, сетовала на разлагающиеся нравы и потерянные души. Но порнуху аккуратно досмотрела до конца. Потом она опять и опять приходила в эту комнату в надежде попасть на просмотр похожего интересного кино.

Мы сетуем на плохие фильмы, на то, что телек невозможно смотреть, на то, что куда ни плнь сериалы про кровь, дерьмо, криминал, менты козлы? Ну, а разве не этого мы хотим?

Нет, я понимаю, сейчас найдутся куча комментаторов, признающихся в том, что телевизор не смотрят. что там кругом мерзость и застой…Но кому тогда показывает телевизор? Реклама в прайм-тайм также дорога, как и раньше. А вы знаете, рекламодатели не такие уж и идиоты, чтобы тратить свои деньги впустую. Они тратят их на то, чтобы привлечь потенциальных потребителей. Значит смотрит народ педерачки! Смотрит, родимый. И киношку смотрит. А уж если бы показали без купюр, как Алексей Панин собачку трахает, то рейтинг этого фильма порвал бы все рекорды.

Потому что все хотят смотреть, как Панин трахается с собакой. А по каналу “Культура” Рахманинова для фортепиано с оркестром показывают. Как? Не знаете? Да нам и не надо.