Удивительный разговор с русским американцем

Удивительный разговор произошел у меня на днях с одним русским американцем. Обычно мне звонят наши соотечественники из Нью-Йорка. И могу сказать, что они всем довольны. Своими квартирами, медицинским обслуживанием, едой, социальной защитой, погодой, уверены в завтрашнем дне, но, правда, постоянно смотрят местное и наше тв, а поэтому боятся агрессии со стороны своей бывшей Родины, считая ее угрозой всему Западному миру. Также они уверены в разумном устройстве американской демократии, лучшей демократии на планете, в честности американских выборов и вообще в превосходстве американской государственной системы над лживой, фальшивой и вражеской российской системой.

Я уважаю чужое мнение и спокойно его воспринимаю. Даже если с ним не согласен. Мои друзья сообщают мне, что в США построен коммунизм, как его задумали Маркс и Энгельс, что Америка – это страна всеобщего братства народов и вообще Рай на Земле. Я не спорю с ними. Приятно даже за такую веру людей в свою новую Родину. Здорово наблюдать настоящих патриотов.

Поэтому для меня был таким неожиданным звонок одного моего хорошего знакомого из американской глубинки, а не из Нью-Йорка.

В первый момент я не узнал его… Голос у него сильно изменился…

- Алло.

– Алло. Дима, что делаешь?

– Ничего.

– Вообще ничего? А над чем вообще работаешь?

– Ну, как всегда, над тем же.

– А какие новые проекты?

– Да все то же самое.

– А как вообще дела?

Я устал от этой неопределенности и решил сказать вдруг: Плохо. А у тебя?

– И у меня плохо. Ты не представляешь, сколько тут всего произошло, пока мы с тобой не слышались… В последний раз я тебе рассказывал, что купил трак?

И тут я все понял! Понял, кто мне звонит. Понял, что разговариваю с отличным и талантливым человеком, имя которого раскрывать не буду, но который давно переехал в Америку, давно получил гражданство и давно живет небогемной жизнью шофера-дальнобойщика, оставив в прошлом участие в культовых кинофильмах времен перестройки. И вот, что он мне поведал…

Купил я Трак. Пробег миллион двести тысяч миль. Старенький. Для грузоперевозок. Так вот, в этом году у нас срезали плату за перевозки вдвое. Ты можешь такое себе представить? Не 10%, не четверть, не треть… а наполовину меньше я стал получать . А тратить стал в два раза больше. Потому что повысились цены на ремонт и обслуживание трака, на горючее, на все виды сервиса… Теперь мне приходится работать в четыре раза больше, чтобы хотя бы остаться на старом уровне, который и так не был высок. Я чувствую себя частью рабовладельческого общества: в мире, где основная религия – это зарабатывание денег. И все общение строится только на денежной выгоде.

В Нью-Йорке – мир абсолютно искусственных людей. Все фальшивые. Никто не поможет и не даст стакана воды. Чем дальше от Нью-Йорка, тем лучше. В Техасе живут хотя бы человечные люди. Могут выслушать, понять, помочь. На людей похожи, а не на манекены и роботов. Вообще, чем ближе к Мексике, тем народ лучше. А мексиканцы вообще лучше американцев. Искусством тут занимаются только сумасшедшие, наркоманы и психически не стабильные люди. Все остальные заняты только коммерцией и выживанием. Никому ничего не нужно духовного, всем подай только материальное.

Ну, и закончил мой заокеанский друг свое грустное повествование тем, что ему инстаграм вести некогда, что новый айфон для него – непозволительная роскошь, а на выборы он никакие не пойдет. Как не ходил на них в СССР. Потому что врут они все. И коммунисты врали, и капиталисты лгут. Ну, ясно же, что все это инсценировка для наивных американцев, как матчи по реслингу. Где все падения и атаки срежиссированы, а бойцы в большей степени артисты, чем спортсмены. Так и американская политика. И Клинтон и Трампу дадут в любом банке беспроцентный кредит, а мне никто не даст ни 1 %, ни пять… может быть, с 8% начнут разговаривать… так какое тут равенство и братство?! Тут волчья стая и стадо овец…

Я посочувствовал своему товарищу, попавшему в непростую жизненную ситуацию. И спросил: И как теперь жить?

А он ответил: А главное, Дим, -бежать-то больше некуда! Из России – в Англию, из Англии – в США, вот и все. Закат западной цивилизации. Остается Таинланд, Сингапур, может быть, какие-то острова, где еще сопротивляются этому миру озверевшего капитализма… но надолго ли их хватит? Что делать? Кто виноват?

Задав все эти вечные вопросы русской классики мы и расстались. Решил поделиться с вами его речью. Уж больно она показалась мне пронзительная.