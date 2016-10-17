«Память из прошлого». Премьера клипа Витольда Петровского

Презентация долгожданного клипа на авторскую композицию «Память из прошлого» одного из самых талантливых и успешных молодых исполнителей Витольда Петровского прошла в модном московском клубе. Поздравить певца собрались самые близкие друзья и поклонники творчества музыканта. В этот осенний день клуб едва смог вместить всех почитателей таланта этого яркого и харизматичного певца, им удалось самым первым увидеть киношедевр «Память из прошлого», созданный съемочной командой «Juceproduction» из Санкт-Петербурга, под чутким руководством самого Витольда.

В концерте принимали участие сам виновник торжества Витольд Петровский, слушая его проникновенные композиции, многие зрительницы не смогли сдержать слез, так искреннее пение, затрагивало каждого, а эмоциональный накал, переданный через высочайшее вокальное искусство не оставили равнодушными ни одного человека в зале, концерт продолжили динамичный Родион Газманов, Сева Ханагян, Сергей Росси, Юрий Титов, Дарья Брют и многие другие. Вел презентацию зажигательный телеведуший – Михаил Костанян. Григорий Лепс в этот день находился не в Москве, но передал теплое видео поздравление. На концерте присутствовал Генеральный директор концертного агентства «Арт-плюс» Михаил Маломед, который отметил: «Послушав тебя впервые, и увидев на сцене, – мне стало абсолютно понятно, вот пришел исполнитель, который «отправит на пенсию» некоторых наших звезд. В тебе есть все, что необходимо Артисту с большим будущим! Мы с тобой похожи – оба занимались примерно одним спортом и это еще психология победителя! Спорт и талант поможет тебе взойти на вершину Олимпа! Дорогие друзья – Витольд Петровский!».

После громкой презентации подарки и роскошные корзины любимых лилий Витольда увозили на 4 машинах. В самое ближайшее будущее клип Витольда Петровского появится на самых известных музыкальных телеканалах страны!

Нелли БЕГАНОВА.