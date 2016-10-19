Бьянка – «Мысли в нотах» ***

2016, Национальное музыкальное издательство

По моим скромным подсчётам, под личиной Бьянки скрываются как минимум три разные певицы. Первая из них – голосистая, чувственная, склонная к красивым поп-мелодиям, очень сильный и профессиональный музыкант. Вторая – пропагандист и агитатор так называемого «русского народного R’n'B». Третья – исполнительница провокационных песен «Звук говно», «Секси-фрау», «Пошли вы в жопу», «Губки бантиком, попка краником» и т.д. Образы, мягко говоря, не всегда сочетаемые, с чем, по-видимому, и связаны перепады в карьерных успехах Бьянки. «Бьянка №1», которая могла бы многих обскакать на ниве лирических шлягеров, увы, выходит на арену не так часто, как хотелось бы (рецензенту, в частности). Чаще всего мы имеем дело с «Бьянкой №2»: неплохо придуманная идея сочетания несочетаемого («русский» и «народный», но «R’n'B») на этапе воплощения оказалась не столь уж близка публике и не породила множества последователей. Тем не менее Бьянка не желает отказываться от подобной стилистики и продолжает нести этот крест. Время от времени на арену выходит разбитная и неполиткорректная «Бьянка №3» – и выглядят её появления так, будто это выражение досады на аудиторию, не вполне оценившую миссию Бьянки. Мол, не хотите R’n'B – получите трэшачка на грани фола, а порой и за гранью. Те, кто знаком только с этой стороной творчества певицы, возможно, очень удивятся, узнав, что Бьянка – автор песни «Ты не такой», запустившей сольную карьеру Юлианны Карауловой. Почему же она сама не спела этот хит, вполне подходящий для «Бьянки №1»? Видимо, «Бьянка №2» и «Бьянка №3» не позволили.

И вот что получается. Очень трудно представить себе зрителя, которому Бьянка одинаково интересна во всех её ипостасях. Я бы вот, например, с удовольствием послушал бы сборник «Бьянки №1» с красивыми песнями и даже альбом «Бьянки №3» с трэш-провокациями. Творчество «Бьянки №2» даётся куда сложнее. Певица же в номерных пластинках мешает всё в одну кучу, и «Мысли в нотах» не стали исключением, несмотря на «классическую» обложку, на которой руки Бьянки играют на фортепиано.

В первой же песне «Кеды» пианино поставлено на службу манерному R’n'B. В треке «Мысли в нотах» Бьянка старается спрятать вокальные данные за речитатив. В «Никто кроме ты» певица даёт соула, и за громкой имитацией «чёрного» пения можно не расслышать некоторые юмористические моменты. В треке «Танцполы плавятся» у Бьянки получился запоминающийся припев, но она постаралась замаскировать его за всякими саунд-излишествами. «Вселенная», «Обида» и «Красное сердце» тоже могли бы быть лидером поп-чартов, но доходчивых аранжировок Бьянка не признаёт.

Дуэты выглядят на диске более разнообразно, хотя партнёрами Бьянки стали в основном звёзды урбан-музыки. Видимо, они оказались не столь упёртыми в прославлении идей R’n'B – дуэт с «Пиццей» «Лети» и с Мотом «Абсолютно всё» звучат красиво и мелодично. С давним друганом Серёгой записана «Крыша» – получилось очень трогательно. И только Лигалайз показал себя «твёрдым искровцем» и в «Жаре» устроил с Бьянкой своеобразный рэп-батл.

Что касается провокационных треков «Номера 3», то в «Мысли в нотах» вошли только хорошо известные «Стиль собачки» и «Секси-фрау», а новинками в этом направлении Бьянка не побаловала. Может, правда выпустит их отдельным макси-синглом?

Алексей Мажаев.