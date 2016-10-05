{ 5 октября 2016 }

Бал у Черной Королевы

Рубрики: [Музыка]  
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Грег

«You f*ckers know all of this shit. You’re f*cking crazy» – удивленно кричал со сцены клуба Volta фронтмен группы The Black Queen Грег Пучиато. Это их первый концерт в России!

Раньше Грег уже бывал у нас, но в составе The Dilinger Escape Plan. Там его привыкли видеть брутальным фронтменом, окропляющим своей кровью сцену. Он вытворял всевозможные безумства. Но все это, видимо, осталось в Лос-Анджелесе.

Грег Пучиато

В этот раз фанатов ожидала совсем другая картина. Грег предстал в романтическом виде. The Black Queen – смесь synthpop и ambient, спокойная электронная музыка с протяжным вокалом. В своем интервью лидер группы признался нам, что и сам боялся реакции зала на его новое амплуа. 

Несмотря на беспокойство Грега вход в клуб был заполнен фанатами. Вернее фанатками, которых было преобладающее большинство. Видимо, какой-то шарм окутывал участников, и притягивал к себе множество тянущихся рук из зала вне зависимости от музыки, которую они играли.

Как и многие группы The Black Queen заставили зал себя немного подождать. Но ожидание нельзя было назвать мучительным – разогревала толпу группа Race to Space, которая сразу завоевала сердца фанатов. Очаровательный голос Мириам Сехон под электронные аккорды гипнотизировал публику. Кто-то старался подпевать, кто-то танцевал в такт с закрытыми глазами. Можно смело сказать, что Race to Space задали атмосферу этому вечеру в клубе Volta.

Мириам Race to Space

«Спасибо большое!» – в заключении произнесла Сехон.

«Тебе спасибо, Мириам» – громко выкрикнул кто-то из зала.

Ранее Грег говорил, что не знает ни одной российской группы. Надеемся, у его команды было время познакомиться с этими замечательными ребятами из России.

Наконец, пришло время The Black Queen. Последним в черном капюшоне на сцену вступил Грег, собрав крики восхищенной толпы, и сразу же без прелюдий начал свое выступление. Поймать его в кадр было нелегко – несмотря на спокойный темп, фронтмен постоянно двигался по сцене, балансируя с микрофонной стойкой. Между тем двое других участников группы практически весь концерт стояли на месте.

Стивен Александер

«Как вам концерт? Хорошо?» – на чистом русском обратился Пучиато к толпе.

Однако не все были довольны происходящим на сцене. Группа выступала практически в темноте. «Да, что за жесть!» – взмолился около сцены один из фотографов и, поймал на себе удивленные взгляды фанатов. Для убедительности он показал фотоаппарат и добавил: «Светорежиссеру руки оторвать надо».

Все же Грег не до конца избавился от своих привычек в Dilinger. В какой-то момент, он схватил стойку микрофона, и отшвырнул ее за сцену. Но это, пожалуй, единственный момент из прошлого. Все выступление проходило в атмосфере транса, характерной для synthpop.

Завершая выступление, лидер группы подошел к краю сцены и протянул фанатам руку. Желающих прикоснуться к кумиру было немало, и волна двинулась к сцене. Кто-то даже пытался затянуть Грега в зал. Но, к счастью, все обошлось без инцидентов.

Грег и Джошуа

Как выяснилось, команда зря переживала за реакцию российских фанатов. В Москве The Black Queen ждал теплый и восторженный прием. Надеемся, достаточно теплый, чтобы команда снова порадовала своим визитом столицу.

Фото: Yana KINVITARB.

Андрей Чернов

Студент-журналист Московского Института Телевидения и Радиовещания Останкино (МИТРО). Переводчик. Знает испанский и английский.

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