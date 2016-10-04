{ 4 октября 2016 }

Garbage возвращаются в Москву!

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  
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Garbage возвращаются в Москву

Причем, не с одним, а с двумя концертами – 17 и 18 ноября. В прошлом году группа отмечала гастрольным туром 20-летие своей первой пластинки – которая так и называлась «Garbage». Альбом два десятилетия назад произвел революцию в музыкальном мире. Из-за депрессивно-постгранджевого звучания, необычного семплирования, инновационного использования женского вокала, стойких визуальных образов. «Garbage» стал мультиплатиновым. Он разошелся 4-х миллионным тиражом и больше года пробыл в чартах США и Великобритании, при этом заняв 20-е место в чартах по всему миру.

На этот раз в Россию Garbage везут свой новый альбом, который вышел в июне этого года - «Strange Little Birds». При создании «птичек» группа как раз вдохновлялась своим дебютным одноименным альбомом. Музыкальные критики успели прозвать пластинку лучшей работой Garbage за последние 15 лет. Шестой по счету диск, он стал вторым альбомом, записанным Garbage на собственном лейбле. По словам самой Ширли Мэнсон, «Strange Little Birds» наполнен «романтикой». «Не в смысле романтических отношений между мужчиной и женщиной, например, а как роман Эмиля Золя. Как будто выглядываешь в мир и обнаруживаешь, что он полон романтизма. Как автор, я никогда не занималась исследованием ничего подобного,» – говорила о пластинке фронтвумэн группы. В то же время певица рассказала, что по сравнению с первым альбомом, тексты песен стали более взрослыми и более современными.

Увидеть великолепную и эпатажную Ширли Мэнсон и лично оценить звучание нового альбома (ну и сравнить, чем же он похож на первый), можно аж дважды – холодными ноябрьскими вечерами в клубе YOTASPACE. 

Справка: группа Garbage была сформирована в 1994 году, в США в городе Мэдисон. Состав группы остался цельным с момента основания: Ширли Мэнсон (вокал, гитара, клавишные), Дюк Эриксон (бас-гитара, клавишные, перкуссия, гитара), Бутч Виг (ударные, перкуссия). Garbage считается новаторской и одной из наиболее успешных групп 90-х годов. Всего продано более 17 миллионов экземпляров альбомов группы.

17 и 18 ноября, 20:00

клуб YOTASPACE

ул. Орджоникидзе, 11

www.yotaspace.ru

Анна Филиппова


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