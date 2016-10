Garbage возвращаются в Москву!

Музыканты группы Garbage сообщили о намерении закончить к середине мая работу над новым альбомом, который до сих пор не обрел официального названия. Вокалистка Ширли Мэнсон в своем регулярно обновляющемся студийном дневнике, который она ведет на официальном сайте коллектива [Читать...]

Группа Garbage, недавно выпустившая первую за 7 лет пластинку «Not Your Kind Of People», заявила, что уже приступила к работе над новым материалом. Музыканты Garbage планируют засесть в студии уже в новом году. – Мы собираемся записать несколько [Читать...]

НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ ОТ GARBAGE Гитарист группы Garbage Дюк Эриксон и барабанщик Батч Виг сформировали новую группу The Know It All Boyfriends. Об этом рассказала вокалистка коллектива Ширли Мэнсон на официальном сайте Garbage (www.garbage.com). По ее словам, новый коллектив [Читать...]

Группа Garbage приедет с концертами в нашу страну в начале ноября. Тур пройдет через Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург. В четырех городах тура участники Garbage проведут автограф-сессии в магазинах электроники Media Markt. В Москве они [Читать...]

Шведская группа The Cardigans выступит в московском «Главклубе» 4 декабря 2013 года. В прошлый раз музыканты приезжали в нашу страну летом 2012 года, а теперь они возвращаются с насыщенной концертной программой, в которой прозвучат все главные хиты группы [Читать...]