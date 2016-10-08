{ 8 октября 2016 }

“Коллектор”

Рубрики: [Фейсбук]  

Посмотрел “Коллектора” с Хабенским. Уже и не помню, когда на наших экранах появлялись столь глубокие психологические триллеры, сделанные предельно скупыми средствами. Честно говоря, не ожидал от нашего кинематографа такого роскошного презента для взыскательного зрителя. Последнее время наши кинотворцы и развлечь нормально не могут, и заставить сопереживать не в состоянии. И вот появился “Коллектор”! Блеск! Операторская работа выше всяких похвал. Алексей Красовский придумал очень интересный сценарий, который держит в напряжении до последней секунды. И конечно, Константин Хабенский! Блестящий актерский бенефис! Много говорить не хочется. Сходите и посмотрите!

Александр Вулых


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