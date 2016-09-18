«Коллектор»: Отнятая надежда

Если бы меня попросили ассоциативно описать фильм Алексея Красовского «Коллектор», то я бы выдал нечто подобное: камерность и телефонные разговоры из «Лока» Стивена Найта с Фрэнком Эбенгейлом-младшим в качестве главного героя из «Поймай меня, если сможешь» Стивена Спилберга под музыку Антонио Санчеса из «Бёрдмэна» Алехандро Г. Иньярриту. Сугубо зарубежный ассоциативный ряд не случаен, «Коллектор» выбивается из общепринятых стандартов российского кинематографа, и, подобно Елене Исинбаевой, с лёгкостью перепрыгивает его планку, впрочем, и так невысокую.

Обычно при просмотре очередного российского «шедевра», ассоциации с зарубежным кинематографом воспринимаются крайне негативно, так как мы все уже сыты по горла российскими локализациями известных голливудских и британских продуктов («Клим», «Побег», «Доктор Тырса», «Интерны», список можно продолжать бесконечно). «Коллектор» даже близко не подходит к такому описанию, по одной лишь причине – оригинальный сценарий. История у Алексея Красовского получилась живая, актуальная и, самое главное, интересная.

Артур (Константин Хабенский) – настоящий профессионал, его работа заключается в том, чтобы раскалывать крупных должников, которые задолжали такие суммы, что становится вполне ясно, почему они не хотят с ними расставаться. Да, Артур – коллектор, но его главное оружие отнюдь не применение силы, а психологическая атака. Он тщательно изучает всю подноготную каждого проблемного клиента, мастерски используя свои навыки перевоплощения (отсюда и сравнение с героем Леонардо ДиКаприо из «Поймай меня, если сможешь»), чтобы вывести их из равновесия и сбить с толку. Его успешная карьера чревата огромным количеством врагов, что кажется естественным для такой работы, поэтому Артур уже даже не реагирует на очередные угрозы и попытки его унизить по телефону или в электронном письме. Когда звонит очередная недовольная девушка в конце рабочего дня и упоминает какое-то видео, Артур реагирует на этот звонок с улыбкой. Однако уже спустя несколько минут ему начинают названивать знакомые, явно озабоченные этим самым видео, которое подобно вирусу, распространяется по интернету. Дело принимает серьезный оборот, когда от Артура начинают отворачиваться друзья и коллеги, поверившие этому скандальному ролику. Будучи на вершине, главный герой ощущает, как мгновенно катится по наклонной. Кто за этим стоит, какова его цель – у коллектора всего одна ночь, чтобы ответить на эти вопросы.

Действия происходят в одном офисе в центре Москвы, одной единственной ночью. Фильм, кстати, снят всего за 7 ночных смен, если перевести это в часы, то получится 84 часа. Актёров кроме Хабенского в кадре нет. Все разговоры главного героя со второстепенными осуществляются по телефону (а с охранником через закрытую на ключ дверь офиса). Изначально в плане режиссера было прописано, что все дополнительные голоса озвучит актриса Ксения Буравская, но в итоге ей досталась лишь роль Натальи, а остальные распределили между другими актёрами, такими как Евгений Стычкин (Лев), Полина Агуреева (ветеринар Тамара), Татьяна Лазарева и другими.

Подобных монофильмов, вроде «Лока» с Томом Харди или «Погребенного заживо» с Райаном Рейнольдсом, снимается крайне мало. Они далеко не просты в исполнении и требуют огромных актёрских усилий, ведь всего лишь один актёр должен не только приковать зрителя к экрану, но и отчетливо продемонстрировать различие эмоционального состояния своего персонажа в начале и в конце пути. Речь идёт не только о «Локе», где главный герой весь фильм едет, в «Коллекторе» герой Хабенского также постоянно в движении, менее физически, более психологически. Актёр заслуженно получил приз за лучшую мужскую роль на Кинотавре 2016, ведь даже 74-минутный фильм – забег не для слабых. Его персонаж вызывает крайне смешанные чувства в свой адрес. С одной стороны в сознании русского человек слово «коллектор» несёт в себе негативную коннотацию, особенно после участившихся новостных сводок о противозаконных и антигуманных действиях коллекторских бюро. Но с другой стороны, Артур просто призывает жить людей по правилам. «Если ты взял у кого-то в долг деньги и пообещал вернуть, то верни их. Таковы правила». Мнение Хабенского о своём герое лишь доказывает, что Артур – персонаж сложный, не поддающийся двумерной характеристике «плохой или хороший». Отсюда еще одна аллюзия на Фрэнка Эбенгейла-мл., фальшивомонетчик, нарушитель закона, но обаятельный антагонист. В данном случае, неважно, считаете ли вы коллекторов злом, а Артура своеобразным исключением из правил, нельзя не посочувствовать главному герою и не проникнуться замечательной игрой Хабенского.

На Кинотавре кино также отметили призом за лучшую операторскую работу. Она здесь действительно хороша, причем работа Дениса Фирстова по постановке кадров чем-то напоминает нечто среднее между фильмами Николаса Виндинга Рефна (герой на балконе на фоне ночного города) и макросъёмкой оператора Эдуарда Грау («Погребенный заживо», «Одинокий мужчина»). А вот композиторы Нино Катамадзе и Дмитрий Селипанов (Insight) порадуют как дикими барабанами (привет Антонио Санчесу и Джанки Экс-Эл), так и духовыми.

Но как бы вы не пытались отыскать в фильме знакомые ориентиры добра и зла, «Коллектор»-то не о том. Кино медитирует на тему надежды, обречённой, потерянной, медленно покидающей и заново обретённой. Режиссер Алексей Красовский под разными углами показывает роль этой эмоции в жизни каждого персонажа (и собаки), при этом не уделяя им даже времени в кадре. Но звенящим в ушах после финального удара колокола остаётся лишь риторический вопрос Тамары, адресованный уже скорее зрителю, чем висящему на другом конце провода Артуру – зачем давать надежду, а потом её отнимать? Ответ у каждого будет свой.