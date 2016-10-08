Школьные домашние задания – абсолютное зло.

“Домашка”, особенно в младших классах превращается в состязание, между теми, у кого есть бабушка или репетиторы и теми, у кого их нет, а родители вынуждены пахать до позднего вечера, чтобы прокормить семью. Дети последних – почти всегда в проигрыше.

Домашние задания – это огромная и несправедливая фора усидчивым тупицам с чугунной задницей. Нормальный живой ребенок будет отвлекаться на игровую приставку, хомяка, набор лего и в итоге не заметит как наступил вечер и пора ложиться спать. Тем временем, усидчивый зубрила решит все задачи, аккуратно перепишет решения на чистовик и повторит перед сном таблицу умножения. На следующий день лишенному воображения зубриле поставят “пятерку”, а талантливый ребенок начнет привыкать к тому, что он двоечник и неудачник.

Домашняя работа с появлением интернета вообще лишается всякого смысла. Решение любой задачи из любого учебника легко находится поисковым роботом.

Древние греки все придумали три тысячи лет назад. Выпускники афинских школ, создали цивилизацию, которая до сих пор составляет наш привычный мир. Эти школы предполагали занятия в классе, диалог учителя и ученика и телесные наказания для нерадивых и шалунов.