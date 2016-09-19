Если бы люди знали…

Если бы русские люди в 1918, 1919, да и еще много в каких годах двадцатого века узнали, что в начале следующего столетия в России будет минимум шестнадцать лет спокойствия и тишины, будут долгие годы без голода, эпидемий, террора, вообще без смертной казни, без войн, касающихся большинства гражданских лиц, долгие годы сравнительной сытости с хлебом и мясом в каждой лавке везде и в любое время, со свободой мнений и лишь небольшими ее, свободы, ограничениями в части большой политики и массовой пропаганды, долгие годы настолько незаметные, что о правителях России почти ничего не будет известно, так как они будут скучные люди со стертой внешностью и самыми банальными именами, годы, которые будет сложно различить на фотографиях, настолько 2006-й будет, в сущности, похож на 2016-й, совсем как 1885-й и 1895-й, а интеллигенция будет недовольна, ей все будет мало, интеллигенция будет все вокруг ненавидеть, потому что, видите ли, выборы в Думу неправильные, и президент с начала столетия по сути не менялся, так только, премьером был несколько лет, и чиновники воруют, и с Америкой отношения недостаточно братские, вот и все ее претензии, – так вот, если бы русские люди двадцатого века из любого из своих страшных и голодных годов узнали бы, что дальше будет, что они нам сказали бы?

Они бы сказали: гнать взашей такую интеллигенцию.

А еще они сказали бы: Господи, какое счастье.

И еще сказали бы: живите мирно. Живите долго.

Живите за нас.