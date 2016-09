Последние записи Дэвида Боуи увидят свет

Последние музыкальные записи Дэвида Боуи войдут в альбом с песнями из его мюзикла «Лазарь». Спектакль, напомним, основан на фильме 1976 года «Человек, который упал на Землю» режиссера Николаса Роуга, где Боуи сыграл главную роль. Постановка Иво ван Хоува была впервые показана в Нью-Йорке в конце 2015 года, сам Боуи принимал участие в написании сценария.

Релиз двухдискового альбома «Lazarus Cast Album» состоится 21 октября 2016 года на лейбле RCA Records. Наряду с песнями из спектакля него войдут три студийных записи Боуи: «No Plan», «Killing A Little Time» и «When I Met You», а также его песни «Life On Mars?» and «Lazarus» в исполнении актеров мюзикла.