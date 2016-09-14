Последние записи Дэвида Боуи увидят свет

Книга редких и ранее не публиковавшихся фотографий Дэвида Боуи авторства Стива Шапиро будет издана в ближайшее время. Как сообщает Daily Mail, все эти портреты сделаны в 1974 и 1975 году, причем большинство – во время знаменитой фотосессии в [Читать...]

Трибьют Дэвиду Боуи готовят организаторы фестиваля «Гластонбери», который пройдет с 22 по 26 июня 2016 года. Как рассказал на вручении NME Awards директор мероприятия Майкл Ивис, у них сохранился большой фрагмент выступления музыканта на «Гластонбери» в 2000 году, [Читать...]

Последний альбом Дэвида Боуи «Blackstar» стал мини-сериалом в инстаграме, причем эпизоды были отсняты еще до смерти музыканта. Боуи выпустил альбом в день своего 69-летия и спустя два дня скончался. Мини-сериал «Unbound» состоит из 16 коротких эпизодов, каждый из [Читать...]

В сети появился посмертный клип Дэвида Боуи на последнюю композицию из альбома «Blackstar» «I Can’t Give Everything Away». Черно-белый видеоряд создал художник Джонатан Барнбрук, который работал с Дэвидом Боуи с 2002 года. Вместе они создали обложки трех альбомов - «Reality» (2003), «The Next [Читать...]

Бас-гитарист Тревор Болдер, игравший с Дэвидом Боуи и в составе рок-группы Uriah Heep, скончался 21 мая. Музыканту было 62 года, причиной смерти называют рак, от которого он страдал последние 4 года. Тревор Болдер принял участие в записи многих [Читать...]