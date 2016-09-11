Пылающие артисты «зажгли» Москву

Каждый имеет пусть даже смутное представление о южно-испанской народной музыке, но человек, ни разу не видевший своими глазами танцоров фламенко, не сможет понять истинного значения этого слова. 9 сентября в концертном зале имени Чайковского состоялся концерт Рафаэля Амарго, и в тот же вечер привычная московская осень словно отступила на время, преклонив голову перед мастерством артистов. Фламенко, как правило, всегда ассоциируют с огнём, и испанские песни и танцы действительно существуют неразрывно с этой стихией. Кипящая энергия лилась со сцены в зал, а минуты пролетали незаметно.

Рафаэля Амарго не зря называют королём фламенко. Дело совсем не в том, что его шоу было представлено уже во многих крупнейших театрах в Барселоне, Буэнос-Айресе, Москве и других городах по всему миру. Королевский титул Амарго заслуживает своим исполнением, таким искренним, что зритель начинает воспринимать музыку, движения и самих артистов как единое целое, существующее в естественной гармонии.

Воплощение истинных традиций фламенко, какими они сохранились с давних времён, не вызывало бы у зрителей такой бурной реакции, если бы постановщики игнорировали фактор времени: 2016 год требует особого ритма, нового темпа и нестандартной подачи. К счастью, Рафаэль Амарго проявляет все лучшие черты профессионального хореографа: его шоу не игнорирует современность, а потому движения артистов являют собой переплетение национальных традиций и новых направлений. Ценители замечают в программе Амарго элементы хип-хопа и брейка, которые, казалось бы, не имеют общего с фламенко. Но есть то, что объединяет все стили – это чувство. Рафаэль Амарго обладает способностью выстраивать целое шоу, заложив эмоции в фундамент. Все элементы концерта: вокал, движения, музыка – пропитаны этими эмоциями, испанской страстью, и зрители чувствуют это с первых минут шоу.

Рафаэль Амарго не оставляет сидящих в зале по ту сторону действия. Вы не останетесь сторонним наблюдателем мастерски исполненного фламенко, но попадёте в раскалённый чувственный мир, воссозданный артистами. Красноречивее всего об этом говорит тот факт, что после концерта ритм раздаётся в каждой клеточке зрителя, а энергия пульсирует, приводя в восторженное, сказочное, весенне-летнее состояние.